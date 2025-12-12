Pagelle Fiorentina-Dinamo Kiev: Kean e Gudmundsson decisivi, Nicolussi timoroso

Pagelle Fiorentina
De Gea 6 La prima parata al 50' poi prende un gol imparabile.
Pongracic 6 Qualche disattenzione ma c’è.
Comuzzo 6 Concentrato ma sul pareggio è troppo morbido.
Viti 5.5 Chiude male in qualche occasione ma ha contro Voloshyn.
Parisi (21' st) 6 Entra e fa il suo.
Dodo 6 Derby, da ex Shakthar, si accende come nell'assist per Kean.
Kouadio (41' st) ng.
Richardson 6.5 Un po' arruginito ma cresce e cerca il gol.
Nicolussi Caviglia 5.5 Troppo timoroso nelle impostazioni e nelle iniziative.
Koumé (21' st) 6 Reinserito in lista per Lamptey, è l'esterno che mancava.
Ndour 5.5 Fa valere la fisicità, un giallo gli farà saltare Losanna, ma è presente.
Mandragora (34' st) ng.
Fortini 5.5 Gli capita la fascia più difficile, alti e bassi.
Dzeko 6 Promosso capitano, sfiora il gol e fa salire la squadra poi finisce la benzina.
Gudmundsson (21' st) 7 Entra e ci mette 8 minuti a segnare.
Kean 7 Segna poi partecipa al raddoppio, la Dynamo alterna tre marcatori che però non lo tengono. Chiude da capitano.
All. Vanoli 6.5 Una vittoria che mancava dal 23 ottobre, spronando i big e con i cambi (anche di modulo) nella ripresa.
Pagelle Dynamo Kiev
Neshcheret 5.5 Beffato sul gol di Kean, non chiude su Gudmundsson.
Tymchyk 5.5 Parte bene ma in difesa balla.
Zakharchenko 5.5 Non sempre chiude gli spazi, nella ripresa aiuta su Kean.
Thiare 5 È il principale colpevole sul gol di Kean che gli sfugge. Rischia un autogol.
Dubinchak 6 Bene ma nella ripresa rischia troppo.
Vivcharenko (25' st) 5.5 Falloso e infatti rimedia un giallo.
Pikhalonok 6.5 É quello che dà più dinamicità e coraggio al centrocampo, limita Nicolussi.
Yatsyk (31' st) ng Cambio che non incide.
Mykhailenko 6.5 Lasciato solo segna un gol che però non basta a salvare l'Europa.
Shaparenko 6 Il capitano si vede poco, cresce nel finale.
Voloshyn 6 L'esterno più offensivo, si butta in avanti ma spesso sbatte su Viti.
Guerrero 5.5 Il panamense non riesce a dare profondità, ben limitato.
Yarmolenko (25' st) 5.5 Non riesce a incidere.
Kabaiev 5.5 Sulla sua fascia si vede meno, fa il compitino.
Ogundana (31' st) ng Non incide.
All. Kostiuk 6 Imposta bene la sua squadra ma la qualità è poca, l'avventura europea è pressoché conclusa.
ARBITRO Milanovic 6 Il fischietto serbo ammonisce molto e tiene sotto controllo la gara.
