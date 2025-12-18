Fiorentina ancora ko, ma Vanoli è ai playoff di Conference League: al Losanna basta Sigua

Questa volta nessuna consolazione europea per la Fiorentina, che all'ultimo appuntamento della fase a girone unico di Conference League esce sconfitta dal campo del Losanna con il finale di 1-0. Un risultato che vale il 12º ko stagionale ma che non compromette comunque il cammino in Europa, dove la Viola rientra dalla 6ª giornata con 9 punti frutto di 3 vittorie (l'ultima contro la Dinamo Kiev) che consentono agli uomini di Paolo Vanoli - prigionieri in campionato di una inquietante crisi che proietta il club verso il peggiore degli scenari - di centrare l'accesso agli spareggi in virtù della 15ª posizione finale. Moise Kean e compagni attendono ora il sorteggio di Nyon previsto per il 16 gennaio, con i due appuntamenti di andata e ritorno dei playoff in programma il 19 e 26 febbraio.

Losanna-Fiorentina: il racconto della partita

Primo tempo con poche emozioni e tanta nebbia, che ha costretto il direttore di gara a sospendere il gioco per alcuni minuti. La Fiorentina ci prova con una girata di Piccoli che non impensierisce la difesa del Losanna, che a sua volta si propone con Bair fermato però da Martinelli. Nella ripresa, la Viola indovina l'approccio alla gara, ma i padroni di casa guadagnano una prima occasione con il colpo di testa schiacciato di Kana-Biyik che termina di poco a lato. Poi, l'attaccante di proprietà del Manchester United ipnotizza Nicolussi-Caviglia con una serie di finte e serve Sigua che al 58' sblocca le marcature con un colpo di testa vincente. Al 76', Kean serve Fortini sul secondo palo, ma il suo destro al volo viene respinto da Mouanga. Nel finale, Lekoueiry si ricava lo spazio per il tiro e sfiora il doppio vantaggio con un destro a giro. La formazione di Vanoli insiste alla ricerca del pareggio, ma al triplice fischio esulta il pubblico di casa.

Conference League: le prime 8

È il Racing Strasburgo a chiudere in testa al girone unico di Conference League, con 16 punti e un bilancio di 5 vittorie e 1 pareggio. L'ultima giornata ha visto la formazione di Liam Rosenoir imporsi per 3-1 sul Breidablik. Segue il Rakow Czestochowa, uscito vincitore dal campo dell'Omonia per 1-0 e secondo classificato con un ritardo di 2 lunghezze dalla vetta. Grande balzo finale per l'Aek Atene, che al 15' minto di recupero va a segno con l'ex Fiorentina e Milan Luka Jovic battendo così il Cariova e conquistando il 3º posto in classifica. Bene anche Sparta Praga e Rayo Vallecano, che superano Aberdeen e Drita per 3-0 accomodandosi rispettivamente al 4º e 5º posto. Solo un pareggio a reti inviolate per lo Shakhtar Donetsk con il Rijeka, mentre Magonza e Larnaca chiudono la fascia riservata alle prime 8 battendo Shkendija e Samsunspor per 1-0 e 2-0. Questa le prime 8 classificate direttamente agli ottavi di finale:

1. Racing Strasburgo - 16

2. Rakow Czestochowa -14

3. Aek Atene - 13

4. Sparta Praga - 13

5. Rayo Vallecano - 13

6. Shakhtar Donetsk - 13

7. Magonza - 13

8. Aek Larnaca - 12

Conference League: la classifica playoff

Queste invece le squadre che si contenderanno ai playoff l'accesso agli ottavi: