Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, svelato l'avversario ai playoff di Conference League: quando si gioca

La squadra di Vanoli affronterà la doppia sfida contro i polacchi dello Jagiellonia per conquistare un posto agli ottavi
2 min
Conference LeagueFiorentinaSorteggi

A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per la fase playoff della Conference League. Lente d'ingrandimento sulla Fiorentina di Paolo Vanoli, che ha conosciuto quello che sarà il suo prossimo avversario. I Viola affronteranno i polacchi dello Jagiellonia, con la gara di andata che si disputerà al 'Bialystok City Stadium' in Polonia il 19 febbraio. La gara di ritorno, invece, andrà in scena la settimana successiva al 'Franchi', il 26 febbraio. In caso di vittoria e quindi di qualificazione al turno successivo, la Fiorentina potrebbe affrontare agli ottavi una tra Salisburgo o Rakov. Il club allenato da Vanoli dovrà ovviamente fare i conti anche con la brutta situazione in classifica in Serie A. La Fiorentina si trova attualmente al 18° posto in piena zona retrocessione, a tre punti di distanza dalle acque più tranquille. La prossima giornata vedrà i Viola affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria al 'Bentegodi' contro il Verona nella sfida valevole per il recupero della 16esima giornata.

Conference League: i sorteggi

La sfida tra Fiorentina e Jagiellonia è soltanto uno degli spareggi di Conference League che andranno in scena a febbraio. Di seguito l'elenco delle altre partite:

  • Zrinjski - Crystal Palace;
  • Noah - AZ Alkmaar;
  • Sigma Olomuc - Losanna;
  • KuPS - Lech Poznan; 
  • Omonia - Rijeka;
  • Drita - Celje;
  • Shkendija - Samsunspor.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS