Fiorentina, svelato l'avversario ai playoff di Conference League: quando si gioca

A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per la fase playoff della Conference League. Lente d'ingrandimento sulla Fiorentina di Paolo Vanoli, che ha conosciuto quello che sarà il suo prossimo avversario. I Viola affronteranno i polacchi dello Jagiellonia, con la gara di andata che si disputerà al 'Bialystok City Stadium' in Polonia il 19 febbraio. La gara di ritorno, invece, andrà in scena la settimana successiva al 'Franchi', il 26 febbraio. In caso di vittoria e quindi di qualificazione al turno successivo, la Fiorentina potrebbe affrontare agli ottavi una tra Salisburgo o Rakov. Il club allenato da Vanoli dovrà ovviamente fare i conti anche con la brutta situazione in classifica in Serie A. La Fiorentina si trova attualmente al 18° posto in piena zona retrocessione, a tre punti di distanza dalle acque più tranquille. La prossima giornata vedrà i Viola affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria al 'Bentegodi' contro il Verona nella sfida valevole per il recupero della 16esima giornata.