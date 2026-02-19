Jagiellonia-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference

Sarà una Fiorentina che avrà inevitabilmente testa e pensieri sulla gara di lunedì prossimo contro il Pisa, derby toscano e sorta di spareggio in chiave salvezza, quella che affronterà lo Jagiellonia nella gara di andata dei play-off di Conference League. Paolo Vanoli però non ammette distrazioni nella partita che si disputerà alla Chorten Arena di Bialystok in Polonia. "Per noi è un esame importante, contro una squadra che è prima in classifica e che in questi anni è cresciuta tanto anche in campo internazionale - ha dichiarato Vanoli alla vigilia -. Ci aspetta una partita difficile per il campo, per le condizioni climatiche, però questo non deve dare alibi, dobbiamo essere lucidi sul terreno di gioco, sapendo che ci saranno difficoltà e provando a superarle. La testa deve essere concentrata, poi conosciamo benissimo la nostra situazione in campionato, sicuramente anche quello è un pensiero che in questo momento non manca, inutile nasconderlo, però contro lo Jagiellonia sarà una partita importante per tutti quelli che giocheranno".