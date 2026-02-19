Tris Fiorentina in Conference, Jagiellonia ko: Vanoli con un piede agli ottavi di finale

Tutto facile per la Fiorentina che in Polonia si impone per 3-0 contro i padroni di casa dello Jagiellonia. Viola che si portano i vantaggio a inizio ripresa al 53° con Ranieri per poi raddoppiare con Mandragora al minuto 66. Chiude i giochi Piccoli che trasforma dagli undici metri al minuto 81: ora Vanoli può tornare a pensare al campionato dopo aver ipotecato il passaggio del turno agli ottavi di finale di Conference League. Nelle altre gare delle ore 21 vincono in trasferta col punteggio di 1-0 sia il Rijeka sull'Omonia (rete di Adu Adjei) che il Samsunspor sullo Shkendija (autorete di Ndiaye). Successo rocambolesco anche per il Celje che in trasferta sbanca in extremis col punteggio di 3-2 il campo del Drita.
Solo un pari per il Crystal Palace
Il Crystal Palace non va oltre l'1-1 in trasferta sul campo dello Zrinjski: Abramovic risponde al vantaggio iniziale di Sarr. Cade l'Az Alkmaar in casa del Noah per 1-0, decide la firma di Hambardzumyan mentre il Losanna pareggia in casa del Sigma Olomuc (1-1) con le reti di Butler-Oyedeji e Sturm. Vittoria agevole, invece, per il Lech Poznan che batte 2-0 il KuPS grazie alle firme di Kozubal e Ismaheel.