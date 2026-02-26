Fiorentina-Jagiellonia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

La Fiorentina affronta alle 18,45 lo Jagiellonia nel ritorno dei playoff di Conference League potendo contare su un risultato importante ottenuto una settimana in Polonia. Il 3-0 maturato con i gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli su rigore è un vantaggio che i viola sono chiamati a gestire nel migliore dei modi per conquistare il passaggio agli ottavi di finale. Questo chiede Paolo Vanoli raccomandando ai suoi di non abbassare la guardia né sottovalutare l'impegno e gli avversari. "Mi aspetto che la mia squadra scenda in campo con la giusta mentalità, sappiamo di partire da un risultato importante conseguito all'andata ma punteremo a vincere la gara e al tempo stesso cercare di risparmiare energie per il campionato che rappresenta la nostra priorità" ha detto il tecnico viola alla vigilia.