Fiorentina-Jagiellonia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

La Fiorentina affronta alle 18,45 lo Jagiellonia nel ritorno dei playoff di Conference League potendo contare su un risultato importante ottenuto una settimana in Polonia. Il 3-0 maturato con i gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli su rigore è un vantaggio che i viola sono chiamati a gestire nel migliore dei modi per conquistare il passaggio agli ottavi di finale. Questo chiede Paolo Vanoli raccomandando ai suoi di non abbassare la guardia né sottovalutare l'impegno e gli avversari. "Mi aspetto che la mia squadra scenda in campo con la giusta mentalità, sappiamo di partire da un risultato importante conseguito all'andata ma punteremo a vincere la gara e al tempo stesso cercare di risparmiare energie per il campionato che rappresenta la nostra priorità" ha detto il tecnico viola alla vigilia.
Segui Fiorentina-Jagiellonia LIVE sul nostro sito
Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia: diretta tv e streaming
La partita tra Fiorentna e Jagiellonia è in programma alle ore 18.45 a Firenze e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.
Fiorentina-Jagiellonia, probabili formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli. A disposizione: De Gea, Pongracic, Sadotti, Parisi, Kouadio, Balbo, Fagioli, Gudmundsson, Fortini, Solomon, Kean.
JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtusek, Perlmard, Vital, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Pozo, Jesus Imaz, Jozwiak; Pululu. Allenatore: Siemieniec. A disposizione: Damasiewicz, Flach, Montoia, Drachal, Sylla, Konstantopoulos, Kobayashi, Kozlowski.
ARBITRO: Jovanovic. ASSISTENTI: Stojkovic-M.Simovic. QUARTO UOMO: N.Simovic. VAR: Brand. AVAR: ZIvkovic.