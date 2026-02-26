Vittoria clamorosa dello Jagiellonia sulla Fiorentina: Fagioli e Kean salvano Vanoli ai supplementari

FIRENZE - Nonostante il rocambolesco ko per 4-2 tra le mura amiche dell'Artemio Franchi dopo i tempi supplementari, grazie al 3-0 ottenuto all'andata in Polonia, la Fiorentina di Paolo Vanoli si qualifica per gli ottavi di finale di Conference League. Mazurek punisce due volte Lezzerini, al 23' e al 3' di recupero del primo tempo, poi il subentrato De Gea, al 49'. Il tris al 90' prolunga la sfida all'extra-time, dove gli ex Juventus Fagioli (107') e Kean, che propizia l'autorete di Romanczuk (114'), mettono in ghiaccio le sorti della sfida. Nel finale gli ospiti siglano il poker con Imaz al 118', ma le speranze di una nuova rimonta s'infrangono sull'espulsione di Vital al 120'.
