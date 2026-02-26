Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vittoria clamorosa dello Jagiellonia sulla Fiorentina: Fagioli e Kean salvano Vanoli ai supplementari

Al Franchi, dopo il 3-0 nei 90' che prolunga la sfida, termina 4-2 in favore dei polacchi: i viola si qualificano agli ottavi di Conference League
1 min
Vittoria clamorosa dello Jagiellonia sulla Fiorentina: Fagioli e Kean salvano Vanoli ai supplementari

FIRENZE - Nonostante il rocambolesco ko per 4-2 tra le mura amiche dell'Artemio Franchi dopo i tempi supplementari, grazie al 3-0 ottenuto all'andata in Polonia, la Fiorentina di Paolo Vanoli si qualifica per gli ottavi di finale di Conference League. Mazurek punisce due volte Lezzerini, al 23' e al 3' di recupero del primo tempo, poi il subentrato De Gea, al 49'. Il tris al 90' prolunga la sfida all'extra-time, dove gli ex Juventus Fagioli (107') e Kean, che propizia l'autorete di Romanczuk (114'), mettono in ghiaccio le sorti della sfida. Nel finale gli ospiti siglano il poker con Imaz al 118', ma le speranze di una nuova rimonta s'infrangono sull'espulsione di Vital al 120'.

(Segue servizio completo)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS