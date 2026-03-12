Vanoli: "Fiorentina, vittoria e ritiro pre-Cremonese. Braschi mi ha emozionato, ai giovani dico sempre..."

FIRENZE - La Fiorentina batte 2-1 il Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Il commento di Paolo Vanoli ai microfoni di Sky Sport: "Tutte le vittorie sono il miglior modo per preparare la partita. I ragazzi sono stati bravi perché sapendo che c'era una partita importante in campionato siamo stati sul pezzo. Potevamo essere più decisivi sotto porta. Quest'anno ogni errore viene concretizzato in gol ma la reazione mi è piaciuta. Anche crederci fino in fondo. Avevo detto ai ragazzi di guardare cos'era successo ieri in Champions e di rimanere con la testa collegata. Ora andiamo in ritiro tutti insieme, dobbiamo recuperare energie".

Perché del ritiro?

La Fiorentina che andrà in ritiro al centro sportivo Viola Park per recuperare dopo la partita. Domani, però, dopo l'allenamento i giocatori saranno liberi: "Bisogna scegliere i tempi per il ritiro, io preferisco andare dopo la partita. Abbiamo un centro magnifico che ci dà questa possibilità. Penso che stare insieme sia un grosso vantaggio. Penso che stare insieme anche in una vittoria fa morale. Facciamo i complimenti Braschi che ha esordito".

La comozzione con Braschi

Un successo arrivato al 91' con un grande sforzo di squadra testimoniato dalle lacrime di Braschi: "Mi sono emozionato con Braschi. Sono sentimentale, quando vedo queste cose mi piace. Ho sempre detto che chiunque venga con me che si deve trovare pronto, abbiamo bisogno di tutti. Adesso deve essere bravo perché iniziano le difficoltà per lui, ora vorranno qualcosa in più e lui dovrà tenere la testa a posto".

La reazione

Vittoria in rimonta a testimoniare il carattere della squadra: "Quando le stagioni nascono storte tenerle a galla non è facile. Firenze si merita di più ma penso che tutti insieme stiamo lottando per uscire da questa situazione. A volte devi anche stare attento a pensare al campionato per la situazione delicata. Stiamo crescendo, non abbiamo fatto niente. Sarà ancora di alti e bassi ma ci si tira fuori con il lavoro".

Verso Cremona

Partita delicata nella lotta salvezza contro la Cremonese: "Noi dobbiamo voler vincere. Quando provi a calcolare qualcosa spesso va male e quindi voglio provare a vincere. Poi voglio la maturità all'interno dei 90 minuti. Guardate ieri in Champions la partita che ha buttato via il Chelsea col PSG. Nei 90 minuti bisogna avere la mentalità vincente, senza però buttarsi all'arrembaggio".

Salvezza all'ultima giornata e finale di Conference

"Fi*a se metterei la firma... soffrirò, io spero di soffrire un po' meno. Ma lo farei. Però devo vincere la finale (ride, ndr)"