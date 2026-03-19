Rakow-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

La Fiorentina vola in Polonia dove alle ore 18.45 sfida il Rakow nel ritorno degli ottavi di finale di Conference. La Viola, reduce dall’importantissimo successo allo Zini nello scontro salvezza contro la Cremonese (1-4), si è aggiudicata la gara d’andata quando Ndour e Gudmundsson (su rigore) hanno ribaltato il momentaneo vantaggio ospite siglato da Brunes. Un punteggio che i toscani dovranno cercare di difendere anche nel secondo round dove in palio c'è il pass per i quarti di finale contro una tra Crystal Palace e AEK Larnaca (0-0 all'andata a Selhurst Park). "Vincere aiuta sempre, ti trasmette fiducia e convinzione, ora però bisogna essere bravi a resettare tutto dimenticandoci anche che domenica arriverà a Firenze l'Inter - raccomanda Paolo Vanoli -. L'unico pensiero deve essere per la Conference, abbiamo dimostrato di tenerci molto e sarà così anche stavolta, l'obiettivo è qualificarci e andare avanti il più possibile. Grazie al successo di Cremona abbiamo potuto recuperare prima le energie fisiche e mentali".