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La Fiorentina soffre ma Ndour e Pongracic regalano la qualificazione ai quarti di Conference

La formazione di Vanoli vince in rimonta sul campo del Rakow: ai polacchi non basta l'iniziale vantaggio di Struski
1 min

La Fiorentina passa in casa del Rakow col punteggio di 2-1 e vola ai quarti di finale di Conference League. Partita bloccata nel primo tempo dove la squadra di Vanoli ci prova ma senza trovare la rete del vantaggio. Dopo la prima frazione che si chiude sullo 0-0, il Rakow passa subito in vantaggio nella ripresa grazie alla rete di Struski su assist di Lopez. La Viola ci crede e al minuto 69 trova finalmente la rete del pareggio grazie alla zampata di Ndour, andato a segno anche all'andata. In pieno recupero, al minuto 96, arriva anche la rete della vittoria arrivata grazie alla firma di Pongracic. Ai quarti di finale la Fiorentina se la vedrà con il Crystal Palace che ha eliminato ai supplementari l'AEK Larnaca grazie alla doppietta di Sarr: ai ciprioti non è bastata la rete di Saborit.

Magonza ok, si qualifica l'AEK Atene

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Sigma Olomuc, il Magonza vince in casa per 2-0 e chiude la pratica qualificazione grazie alle reti di Posch e Sieb. Perde invece l'AEK Atene che si qualifica comunque ai quarti di finale forte del 4-0 dell'andata sul campo del Celje: Iosinof e Pozeg regalano però la vittoria alla formazione slovena.

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