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Vanoli dopo le scintille con Kean: "Contento della sua reazione. Primo gol? Era di Piccoli"

Il tecnico della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria in casa del Rakow
2 min

Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della Fiorentina in casa del Rakow per 2-1 grazie alle reti di Ndour e Pongracic. A tenere banco è la reazione di Kean al momento della sostituzione: la punta viola non ha preso bene il cambio e si è diretto verso il suo tecnico per chiedere spiegazioni, mandandolo di fatto a quel paese. Vanoli non ha risposto alla provocazione ma ha abbracciato Kean come se nulla fosse. Alla domanda su quello che è successo, il tecnico della Fiorentina ha risposto così: "Sono contento di quella sua reazione. Quando c'è l'arrabbiatura, vuole dire che si vuole arrivare e fare tanto. Poi l'allenatore sono io: abbiamo passato il turno e adesso abbiamo ancora 9 finali. Ci servirà ancora per la partita di campionato contro l'Inter, dopo sono sicuro che saprà aiutare anche la Nazionale per i playoff".

La soddisfazione di Vanoli

L'allenatore è rimasto soddisfatto del passaggio ai quarti dove affronterà il Crystal Palace: "Quando fai risultati importanti, il clima è più disteso. Primo gol? Era di Piccoli, altrimenti Roberto si arrabbia. Seconda rete? Pongracic è migliorato molto da quando sono qui, io non ho quasi visto il suo tiro perché avevo paura del fuorigioco di Piccoli...".

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