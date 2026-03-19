Vanoli dopo le scintille con Kean: "Contento della sua reazione. Primo gol? Era di Piccoli"

Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della Fiorentina in casa del Rakow per 2-1 grazie alle reti di Ndour e Pongracic. A tenere banco è la reazione di Kean al momento della sostituzione: la punta viola non ha preso bene il cambio e si è diretto verso il suo tecnico per chiedere spiegazioni, mandandolo di fatto a quel paese. Vanoli non ha risposto alla provocazione ma ha abbracciato Kean come se nulla fosse. Alla domanda su quello che è successo, il tecnico della Fiorentina ha risposto così: "Sono contento di quella sua reazione. Quando c'è l'arrabbiatura, vuole dire che si vuole arrivare e fare tanto. Poi l'allenatore sono io: abbiamo passato il turno e adesso abbiamo ancora 9 finali. Ci servirà ancora per la partita di campionato contro l'Inter, dopo sono sicuro che saprà aiutare anche la Nazionale per i playoff".