Crystal Palace-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

LONDRA (INGHILTERRA) - Priva del suo bomber Moise Kean, rimasto a Firenze per il riacutizzarsi del problema alla tibia, la Fiorentina vola a Londra dove alle ore 21 sfida il Crystal Palace al Selhurst Park nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Reduce dall'importantissimo successo del Bentegodi nello scontro salvezza contro il Verona firmato dall'ex Juve Nicolò Fagioli, la Viola va a caccia di conferme dopo i buoni risultati ottenuti nell'ultimo mese in campionato. Di fronte, però, c'è un'avversaria molto forte: "Sono la favorita di questo torneo come lo era il Chelsea la scorsa stagione - ha sottolineato Paolo Vanoli nella conferenza stampa della vigilia -, perché è vero che questa per loro è la prima competizione internazionale però quando inizi a vincere in Premier, e porti a casa trofei come il Community Shield e la FA Cup contro le migliori, è un grande allenamento". Tra una settimana ci sarà il ritorno all'Artemio Franchi e la vincente affronterà in semifinale una tra Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar.
SEGUI CRYSTAL PALACE-FIORENTINA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Crystal Palace-Fiorentina: diretta tv e streaming
Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League, è in programma alle ore 21 al Selhurst Park di Londra e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Johnson; Yeremy Pino. Allenatore: Glasner.
A disposizione: Benitez, Riad, Cardines, Clyne, Lerma, Rodney, Kamada, Mateta, Devenny, Guessand.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Christensen, Leonardelli, Comuzzo, Kospo, Houadio, Balbo, Fabbian, Fazzini, Braschi, Deli.
ARBITRO: Rumsas (Lituania). ASSISTENTI: Radius-Suziedelis (Lituania). IV UFFICIALE: Lukjancukas (Lituania). VAR: Dieperink (Olanda). ASS. VAR: Blank (Olanda).