Fiorentina-Crystal Palace: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

FIRENZE - Reduce dal successo in campionato contro la Lazio firmato Gosens che ha allontanato l'incubo retrocessione, la Fiorentina è chiamata a compiere una vera e propria impresa sportiva per ribaltare l'esito della qualificazione alla semifinale di Conference League. Sconfitta con un rotondo 3-0 al Selhurst Park all'andata, alle ore 21 la Viola ospita il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale. La formazione di Paolo Vanoli ha davanti a sè una montagna altissima da scalare, pertanto servirà gettare il cuore oltre l'ostacolo è fare una partita praticamente perfetta per cercare di minare le certezze degli inglesei. I toscani stanno attraversando un momento molto positivo e dopo un avvio di stagione complicatissimo si sono tirati fuori dalle sabbia mobili della zona retrocessione grazie a un filotto di cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi). Una sola sconfitta, a Udine (3-0), nelle ultime nove di campionato.
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Fiorentina-Crystal Palace: diretta tv e streaming
Fiorentina-Crystal Palace, ritorno dei quarti di finale di Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Arena (203) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Crystal Palace
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Christensen, Leonardelli, Kospo, Kouadio, Balbo, Fabbian, Harrison, Fazzini, Braschi, Deli, Puzzoli.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino; Mateta. Allenatore: Glasner.
A disposizione: Benitez, Matthews, Riad, Cardines, Clyne, Hughes, Devenny, Johnson, Lerma, Sosa, Strand Larsen.
ARBITRO: Gil Manzano (Spagna). ASSISTENTI: Nevado-Porras Ayuso (Spagna). IV UFFICIALE: Munuera (Spagna). VAR: Cuadra Fernandez (Spagna). ASS. VAR: Gomez (Spagna).