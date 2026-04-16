Fiorentina-Crystal Palace: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

FIRENZE - Reduce dal successo in campionato contro la Lazio firmato Gosens che ha allontanato l'incubo retrocessione, la Fiorentina è chiamata a compiere una vera e propria impresa sportiva per ribaltare l'esito della qualificazione alla semifinale di Conference League. Sconfitta con un rotondo 3-0 al Selhurst Park all'andata, alle ore 21 la Viola ospita il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale. La formazione di Paolo Vanoli ha davanti a sè una montagna altissima da scalare, pertanto servirà gettare il cuore oltre l'ostacolo è fare una partita praticamente perfetta per cercare di minare le certezze degli inglesei. I toscani stanno attraversando un momento molto positivo e dopo un avvio di stagione complicatissimo si sono tirati fuori dalle sabbia mobili della zona retrocessione grazie a un filotto di cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi). Una sola sconfitta, a Udine (3-0), nelle ultime nove di campionato.