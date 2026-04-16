Cuore Fiorentina ma non basta: rimonta Gudmundsson e Ndour, ma in semifinale ci va il Crystal Palace

Nessun miracolo al Franchi, la Fiorentina è fuori dalla Conference League. Dopo il 3-0 incassato a Londra, gli uomini di Vanoli vanno sotto di 4 reti con il vantaggio di Sarr al 17', ma senza comunque colare a picco. Alla rete degli ospiti, risponono infatti Gudmundsson su rigore al 30' e Ndour con un destro dal limite al 53'. Una rimonta che ridà speranza alla Viola, ma che non basta a recuperare il ko dell'andata: 2-1 a Firenze. In semifinale, la formazione di Glasner affronterà lo Shakhtar Donetsk, che dopo il 3-0 del primo atto ha pareggiato per 2-2 in casa dell'Az Alkmaar. L'agenda della Fiorentina prevede invece ora il ritorno in campionato con lo scontro la salvezza con il Lecce in programma lunedì 20 aprile al Via del Mare. A seguire, la sfida interna con il Sassuolo di domenica 26.

Fiorentina-Crystal Palace: il racconto della partita

Parte forte il Crystal Palace, che nonostante l'ipoteca sulla semifinale prova subito a sbloccare le marcature, guadagnando la prima occasione con Munoz, che al 3' riceve da Sarr e manca di poco lo specchio. Al 17', gli ospiti sbloccano le marcature e portano a 4 i gol di vantaggio sulla Fiorentina, grazie al colpo di testa vincente dell'ex Marsiglia. La Viola però non affonda e al 24' prova a pareggiare i conti con la conclusione dal limite di Solomon, deviata prontamente in corner da Henderson. Non passa molto che gli uomini di Vanoli conquistano un calcio di rigore per l'intervento di Canvot su Mandragora. Dagli 11 metri, Gudmundsson non sbaglia. Allo scadere del primo tempo è ancora Solomon a provarci dal limite: ma anche in questa occasione Henderson risponde presente. Nella ripresa, il neo entrato Ndour ribalta lo svantaggio con un destro all'angolino che al 53' riapre la il quarto di finale. La Viola allora spinge alla ricerca del tris ma senza riuscire a impensierire Henderson. Al 74', Harrison disinnesca il cross di Sarr e tiene viva la speranza, ma al triplice fischio a far festa è il Crystal Palace.

Conference League: le altre semifinaliste

Oltre Crystal Palace e Shakhtar, a raggiungere il penultimo atto del torneo - in programma nei due appuntamenti del 30 aprile e 7 maggio - sono Strasburgo, che ribalta il 2-0 dell'andata travolgendo il Magonza con il finale di 4-0 e Rayo Vallecano, che sul campo dell'Aek Atene rischia la rimonta ma accede in semifinale nonostante il ko per 3-1 che non basta ai greci a rimontare il 3-0 del primo round. Questo dunque il tabellone aggiornato (finale il 27 maggio a Lipsia):