Crystal Palace-Rayo Vallecano: la diretta

95' - Triplice fischio: trionfa il Crystal Palace! Festa Eagles, decide la rete di Mateta ad inizio ripresa. Finisce il sogno per il Rayo Vallecano, nessun trofeo per Madrid.

90' - Stabiliti 5 minuti di recupero

83' - Tentativo di Camello, il tiro termina alto sopra la traversa

80' - Guessand la mossa di Glasner, esce Yeremy Pino

77' - Chiude i cambi Perez: richiamato Isi Palazon, in campo Akhouamch

76' - Glasner richiama l'uomo del match: fuori Mateta, dentro Larsen

74' - Fallo di Pino al limite dell'area, giallo anche per lui

70' - Altri due cambi per Inigo Perez: De Frutos e Alvaro Garcia lasciano il campo a Camello ed Espino

64' - Ci prova Sarr per gli inglesi, solo esterno della rete

63' - Ancora un cartellino per il Rayo, ammonito Alvaro Garcia. Primi cambi anche: Lopez e Valentin fuori, dentro Diaz e Mendy

59' . Alemao prova a risvegliare il Rayo, la conclusione dalla lunga distanza trova ben piazzato Henderson che blocca

57' - Ancora occasione pazzesca per il Palace: Batalla si supera a tu per tu con Mateta

56' - Clamorosa tripla occasione per le Eagles: doppio palo di Pino dopo una punizione spettacolare, sulla respinta Riad e Mateta non ribadiscono in rete fermati ancora una volta dal palo.

51' - GOL CRYSTAL PALACE! Wharton calcia dal limite, Batalla respinge corto e Mateta è puntuale all'appuntamento con il gol dell'1-0

48' - Terzo ammonito tra le fila del Rayo: giallo per Unai Lopez dopo il fallo su Kamada

45' - Inizia il secondo tempo della finale di Conference a Lipsia

Intervallo: Si chiude senza reti una prima frazione ad alta intensità ma senza particolari squilli. Di Alemao per il Rayo e Mitchell per il Palace le maggiori occasione dopo 45 minuti

49' - Fine primo tempo: perfetto equilibrio a Lipsia

46' - Super occasione per il Palace: Mitchell arriva perfetto sul cross di Wharton, ma non centra lo specchio da due passi

45' - Saranno 4 i minuti di recupero del primo tempo

41' - Prima ammonizione in casa Palace: giallo per Wharton

39' - Ancora pericolosi gli spagnoli: Unai Lopez calcia dal limite, una deviazione evita il peggio per la porta delle Eagles

38' - Riprende il gioco

35' - Si ferma il match, il portiere del Rayo Batalla segnala all'arbitro un problema sugli spalti

25' - Prima chance del match per il Rayo: Alemao non impatta al meglio da ottima posizione, fuori di poco

23' - Isi Palazon ferma una ripartenza di Mitchell, giallo anche per lui

20' - Ciss ferma Yeremy Pino diretto verso la porta, per l'arbitro Mariani è solo giallo

10' - Alta intensità nei primi minuti con gli inglesi a tentare di più la giocata, soprattutto a destra sull'asse Munoz-Sarr

1' - Inizia la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo, a Lipsia in palio un trofeo storico per i due club

Crystal Palace-Rayo Vallecano: diretta tv e streaming

Crystal Palace-Rayo Vallecano, finale di Conference League, è in programma alle ore 21 al Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Rayo Vallecano

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino; Mateta. Allenatore: Glasner.

A disposizione: Benitez, Matthews, Cardines, Clyne, Devenny, Guessand, Hughes, Lerma, Larsen, Johnson, Richards, Sosa

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin; Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia; Alemao. Allenatore: Perez.

A disposizione: Cardenas, Molina, Balliu, Camello, Diaz, Gumbau, Mendy, Espino, Trejo, Akhomach

ARBITRO: Mariani (Italia). ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni (Italia). IV UFFICIALE: Nyberg (Svezia). VAR: Di Bello (Italia). ASS. VAR: Chiffi (Italia).