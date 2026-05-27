Crystal Palace-Rayo Vallecano: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv la finale di Conference

Crystal Palace-Rayo Vallecano: diretta tv e streaming

Crystal Palace-Rayo Vallecano, finale di Conference League, è in programma alle ore 21 al Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Rayo Vallecano

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino; Mateta. Allenatore: Glasner.

A disposizione: Sanchez, Benitez, Matthews, Cardines, Clyne, Devenny, Guessand, Hughes, Lerma, Larsen, Johnson, Richards.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin; Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia; Alemao. Allenatore: Perez.

A disposizione: Cardenas, Gil, Balliu, Camello, Diaz, Gumbau, Mendy, Martin, Mumin, Nteka, Pacha, Trejo.

ARBITRO: Mariani (Italia). ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni (Italia). IV UFFICIALE: Nyberg (Svezia). VAR: Di Bello (Italia). ASS. VAR: Chiffi (Italia).