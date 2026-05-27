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Crystal Palace-Rayo Vallecano: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv la finale di Conference

Gli inglesi di Oliver Glasner sfidano nell'ultimo atto della competizione gli spagnoli di Íñigo Pérez al Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania
3 min
Crystal Palace-Rayo VallecanoFinale Conference League
LIPSIA (GERMANIA) - L'attesa è finita. Alle ore 21, al Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania, Crystal Palace e Rayo Vallecano si affronteranno nella finale di Conference League. Gli inglesi, dopo la vittoria dell'FA Cup nel 2025, sognano il secondo grande titolo mentre gli spagnoli vanno a caccia di un'impresa senza precedenti. Chi vince non solo solleverà la coppa, ma si guadagnerà anche il pass per la prossima edizione dell'Europa League. Le Eagles, che con Oliver Glasner hanno trovato una forte identità europea, hanno eliminato in semifinale lo Shakhtar Donetsk e ai quarti la Fiorentina. I ragazzi di Íñigo Pérez, invece, pur con risorse limitate, hanno puntata su pressione alta, aggressività e spirito di squadra estromettendo dalla competizione lo Strasburgo in semifinale grazie a un doppio 1-0. Stasera la resa dei conti per capire chi seguirà il Chelsea nell'albo d'oro della manifestazione. 

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Crystal Palace-Rayo Vallecano: diretta tv e streaming

Crystal Palace-Rayo Vallecano, finale di Conference League, è in programma alle ore 21 al Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Rayo Vallecano

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino; Mateta. Allenatore: Glasner. 

A disposizione: Sanchez, Benitez, Matthews, Cardines, Clyne, Devenny, Guessand, Hughes, Lerma, Larsen, Johnson, Richards. 

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin; Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia; Alemao. Allenatore: Perez. 

A disposizione: Cardenas, Gil, Balliu, Camello, Diaz, Gumbau, Mendy, Martin, Mumin, Nteka, Pacha, Trejo. 

ARBITRO: Mariani (Italia). ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni (Italia). IV UFFICIALE: Nyberg (Svezia). VAR: Di Bello (Italia). ASS. VAR: Chiffi (Italia). 

 

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