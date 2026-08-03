Atalanta, sorteggiato l'avversario in Conference: ecco chi sfiderà Sarri

L' Atalanta conosce il proprio cammino nei playoff di Conference League . Il sorteggio effettuato a Nyon ha stabilito che i nerazzurri affronteranno la vincente della sfida tra Hapoel Tel Aviv (Israele) e Katowice (Polonia), confronto valido per il terzo turno preliminare della competizione. La formazione bergamasca entrerà in gioco direttamente nello spareggio che mette in palio l'accesso alla fase campionato della Conference League, trovando sulla propria strada una squadra proveniente dal turno precedente.

L'avversario europeo della Dea

L'Hapoel Tel Aviv e il Katowice si contenderanno il pass per affrontare la squadra di Maurizio Sarri in un doppio confronto che si preannuncia decisivo. L'Atalanta disputerà la partita d'andata dei playoff il 20 agosto davanti ai propri tifosi, mentre il ritorno è in programma il 27 agosto sul campo della vincente tra Hapoel Tel Aviv e Katowice.