Atalanta, solo pari nei playoff con l'Hapoel Tel Aviv: per la qualificazione si decide tutto in Ungheria

Atalanta-Hapoel 0-0, la cronaca

Inizio gara difficile per la Dea che rischia di passare in svantaggio: al minuto 26 primo guaio per Sarri che perde Scalvini per infortunio, al suo posto entra il nuovo acquistato Kristensen. Il primo tempo termina senza particolari emozioni: da segnalare solo un intervento miracoloso di Carnesecchi su Boateng. Nella ripresa succede poco e niente: l'Atalanta si affaccia poche volte dalle parti di Tzur, da segnalare solo una clamorosa doppia occasione per la Dea non sfruttata prima da Krstovic e poi da Raspadori.

Le parole di Sarri

"Loro erano più avanti di noi sul piano fisico, mi aspettavo una partita difficile. In questo momento ci manca fluidità, ogni volta che riceviamo palla pensiamo e questo ci rallenta. Ci sono anche aspetti positivi: da tre partite non prendiamo gol e siamo ordinati. Ritorno? Vediamo come usciamo da stasera e in che condizioni saremo domenica. Da lunedì penseremo all'Hapoel. In questo momento abbiamo degli assenti, qualcosa faremo sul mercato. Siamo in costruzione, ancora non ci sono gli elementi completi per ambire in alto. Scalvini e Kossounou stanno facendo bene, Kristensen ha fatto la sua partita, intanto facciamo crescere loro".