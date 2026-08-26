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Sarri: "Hapoel, l'Atalanta non sia presuntuosa. De Ketelaere si è allenato poco, Scamacca e Krstovic..."

L'allenatore della Dea ha presentato in conferenza stampa la gara di Conference contro la formazione di Tel Aviv
2 min

"Ho la sensazione che sarà una partita dura come all'andata, ma c'è convinzione e voglia di volercela fare senza diventare presuntuosi". Ai microfoni di Sky Sport Maurizio Sarri spinge l'Atalanta alla qualificazione alla fase a campionato della Conference League. Domani sera, sul campo neutro dell'Ungheria, i bergamaschi affrontano il ritorno dei playoff della competizione contro l'Hapoel Tel Aviv. "Vogliamo giocare una competizione europea. L'Hapoel è una squadra determinata e in grandi condizioni atletiche - spiega il tecnico nerazzurro dal Dvtk Stadion di Miskolc -. L'avversario si raccoglie bene negli ultimi trenta-quaranta metri di campo e sa ripartire velocemente. Non sarà facile".

Le parole di Sarri

In attacco Sarri va verso la conferma del tridente con Zalewski e Raspadori. I dubbi riguardano la punta centrale: "De Ketelaere s'è allenato pochissimo, è appena tornato da un problema all'adduttore, viene dalla mezzora col Sassuolo. Il suo utilizzo dovrà per forza di cose essere parziale. Non sappiamo quanto durerà la partita, quindi valuteremo domani - spiega Sarri -. Scamacca e Krstovic stanno facendo bene, sono entrambi in crescita e durante la stagione si alterneranno in base alle rispettive condizioni. Poi per alcune partite allestiremo uno special team in cui potranno giocare insieme".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

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