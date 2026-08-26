Sarri: "Hapoel, l'Atalanta non sia presuntuosa. De Ketelaere si è allenato poco, Scamacca e Krstovic..."

"Ho la sensazione che sarà una partita dura come all'andata, ma c'è convinzione e voglia di volercela fare senza diventare presuntuosi". Ai microfoni di Sky Sport Maurizio Sarri spinge l'Atalanta alla qualificazione alla fase a campionato della Conference League. Domani sera, sul campo neutro dell'Ungheria, i bergamaschi affrontano il ritorno dei playoff della competizione contro l'Hapoel Tel Aviv. "Vogliamo giocare una competizione europea. L'Hapoel è una squadra determinata e in grandi condizioni atletiche - spiega il tecnico nerazzurro dal Dvtk Stadion di Miskolc -. L'avversario si raccoglie bene negli ultimi trenta-quaranta metri di campo e sa ripartire velocemente. Non sarà facile".