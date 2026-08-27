Scamacca stende l'Hapoel e trascina l'Atalanta in Conference League. Rangers eliminati! Manita Ajax

L' Atalanta atterra in Europa. Dopo lo 0-0 dell'andata, la Dea esce vincitrice dallo spareggio di ritorno contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv disputato sul campo neutro di Miskolc, Ungheria. Gli uomini di Maruzio Sarri centrano la qualificazione al tabellone principale di Conference League grazie al sigillo di Gianluca Scamacca (72'). Queste le parole dell'attaccante al termine della gara: "È stata una partita difficile, loro sono una squadra che ha ritmo - ha dichiarato ai microfoni Sky - ma l'importante era vincere ed andare in Europa. Solitamente faccio gol belli, quelli brutti no, però è stato importante: va bene così. Punteremo sicuramente a vincere la coppa: vincere un trofeo è davvero importante". L'agenda degli orobici prevede ora il ritorno in campionato , dove alle 20.45 di lunedì 31 agosto affronterà il Bologna allo Stadio di Bergamo. Fra gli altri incontri di giornata, i Rangers vengono eliminati dallo Jablonec, mentre avanzano Ajax, Brighton, Monaco, Friburgo, Copenhagen, Panathinaikos, Getafe, Braga e Midtjylland. Qui tutte le altre qualificate al main draw di Conference League .

Sarri: "Carnesecchi ha fatto un mezzo miracolo"

Queste le parole del tecnico della Dea al termine dell'incontro: "Questo passaggio del turno secondo me è sottovalutato. Chiunque contro l'Hapoel Tel Aviv avrebbe rischiato di andare fuori - ha dichiarato in conferenza stampa - . Stasera la sofferenza è stata di un quarto d'ora, mentre la fase di impostazione comincia ad avere le idee chiare e possiamo migliorare nella velocità oltre che negli ultimi quindici-venti metri. Ma la gara s'è riequilibrata in fretta e abbiamo battuto l'avversario più forte uscito dai sorteggi. L'Hapoel ha perso una volta sola in questo inizio di stagione, in campo ha una forza superiore alla nostra. Non siamo rimasti sorpresi che ci abbia messo in difficoltà. Non m'è piaciuto aver perso quattro palloni tra le linee in maniera banale nel primo quarto d'ora. La pressione alta manca d'intensità per essere efficace, ma non è mancato l'aspetto caratteriale che ora come ora ha la meglio su tutto il resto. L'avversario ha valori tecnici abbastanza elavati, un alto grado di organizzazione, vigore fisico. Carnesecchi? Dopo una partita di ordinaria amministrazione ha fatto un mezzo miracolo verso l'ottantacinquesimo. Un giocatore fondamentale per noi. Quando in panchina ti giri e hai qualcuno, è facile passare per bravo a fare le sostituzioni. I segnali di miglioramento di Scamacca erano evidenti anche nell'ora contro il Sassuolo, quando del resto era stato decisivo Krstovic che gli era subentrato".

Conference League 2026/2027: il calendario

Queste le tappe fino alla finale di Istanbul in programma il 2 giugno: