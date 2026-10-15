Atalanta-Pafos: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
BERGAMO - Ritrovato il successo in campionato, dopo tre sconfitte consecutive, grazie al 3-1 rifilato al Venezia nel posticipo della sesta giornata di Serie A, alle ore 21, alla New Balance Arena di Bergamo, l'Atalanta fa il proprio esordio nella League Phase di Conference ospitando il Pafos. La Dea di Maurizio Sarri ha dovuto passare attraverso le qualificazione per accedere alla fase campionato eliminando l'Hapoel Tel Aviv: dopo lo 0-0 di Bergamo, è stato Scamacca a decidere il match di ritorno grazie a una zampata al 72'. Ben più tortuoso, invece, il percorso dei ciprioti che hanno già messo in bacheca la Supercoppa nazionale battendo l'Omonia Nicosia 1-0. La formazione di Sa Pinto, a quota 10 in campionato (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta), dopo aver superato l'Hadjuk Spalato ai supplementari è stata eliminata al secondo turno delle qualificazioni di Europa League dal Salisburgo (1-0 a Pafo e 3-3 in Austria), retrocedendo così in Conference dove per approdare alla fase campionato ha dovuto estromettere dal torneo la Dinamo City ai supplementari.
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Atalanta-Pafos: diretta tv e streaming
Atalanta-Pafos, gara d'esordio della fase campionato di Conference League, è in programma alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Atalanta-Pafos
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Gaetano, Pasalic; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Sportiello, Sonzogni, Obric, Idele, Zappacosta, Zalewski, Samardzic, Elmas, Raspadori, Krstovic.
PAFOS (4-2-3-1): Majecki; Bruno Felipe, K. Ioannou, David Luiz, N. Ioannou; Pêpê, Sunjic; Quina, Dragomir, Lelê; Biel. Allenatore: Sa Pinto.
A disposizione: Papstylianou, Petrou, Mmaee, Zague, Sema, Gouga, Michail, Brito, Evzona, Correia, Anderson Silva.
ARBITRO: Ladebäck (Svezia). ASSISTENTI: Yng-Culum (Svezia). IV UFFICIALE: Johnson (Svezia). VAR: Boterberg (Belgio). ASS. VAR: Put (Belgio).
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