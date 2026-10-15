Atalanta, tris al Pafos in Conference ma Sarri perde un'altra pedina chiave per il Milan
L’Atalanta bagna con una vittoria il suo esordio nella fase a campionato di Conference League: alla New Balance Arena il Pafos cade 3-1. La Dea chiude la pratica già nel primo tempo: Elmas sblocca dopo appena 46 secondi su assist di Raspadori, al 18' lo stesso Raspadori raddoppia su rigore e al 44' Scamacca firma il tris su servizio di De Ketelaere. Nella ripresa la squadra di Sarri gestisce, concedendo ai ciprioti solo il gol della bandiera nel finale. Dopo il 3-1 al Venezia arriva il secondo successo di fila, ma la serata lascia anche un’altra tegola in vista della sfida al Milan in campionato: Raspadori, protagonista con un gol e un assist, è stato costretto a uscire dopo una ventina di minuti per un problema muscolare. Un’assenza che allunga una lista già pesante per Sarri, che deve fare già a meno anche di Scalvini, Kessié, Kossounou, Sulemana, Hien e Bellanova.
Gli altri risultatiSerata ricca di sorprese in Conference League. Il colpo più clamoroso lo firma l’Hajduk Spalato, che batte 2-1 l’Ajax, mentre il Monaco passa 2-1 sul campo del CSKA Sofia e il Trabzonspor si impone 4-2 in casa del KuPS. Larghi successi per il Brighton, che travolge 4-0 il Kauno Žalgiris, e per il Copenaghen, 3-0 al Braga. Vittorie anche per il Gent (1-0 all’Aarhus), il Panathinaikos (2-1 al Borac Banja Luka), il Mjällby (2-0 all’Inter Escaldes), il St. Truiden (2-0 all’Iberia 1999) e il Twente, che piega 1-0 il Thun rimasto in dieci. Spettacolo a Lugano, dove gli svizzeri superano 3-2 la Stella Rossa, e a Friburgo, con i tedeschi vincenti con lo stesso punteggio sul Jablonec, mentre il Brann batte 2-1 il Lincoln in una gara con un’espulsione per parte. Si chiudono in parità, infine, Egnatia-Midtjylland, Riga-Kairat Almaty, Universitatea Craiova-Getafe e Hearts-Nordsjælland, tutte terminate 1-1.
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