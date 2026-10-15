Atalanta, tris al Pafos in Conference ma Sarri perde un'altra pedina chiave per il Milan

L’Atalanta bagna con una vittoria il suo esordio nella fase a campionato di Conference League: alla New Balance Arena il Pafos cade 3-1. La Dea chiude la pratica già nel primo tempo: Elmas sblocca dopo appena 46 secondi su assist di Raspadori, al 18' lo stesso Raspadori raddoppia su rigore e al 44' Scamacca firma il tris su servizio di De Ketelaere. Nella ripresa la squadra di Sarri gestisce, concedendo ai ciprioti solo il gol della bandiera nel finale. Dopo il 3-1 al Venezia arriva il secondo successo di fila, ma la serata lascia anche un’altra tegola in vista della sfida al Milan in campionato: Raspadori, protagonista con un gol e un assist, è stato costretto a uscire dopo una ventina di minuti per un problema muscolare. Un’assenza che allunga una lista già pesante per Sarri, che deve fare già a meno anche di Scalvini, Kessié, Kossounou, Sulemana, Hien e Bellanova.