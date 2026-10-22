Atalanta, altra botta: Sarri affonda a Amsterdam, 2-0 Ajax. Monaco ok, Salah gol con il Trabzonspor
Seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta. Contro l'Ajax i nerazzurri perdono 2-0, decisivi i gol nel finale di Arokodare e Ouazane. Passo falso per gli orobici nella seconda giornata della league phase di Conference League, una gara complicata in cui i lancieri hanno avuto la meglio sia nel possesso palla che nelle occasioni costruite: Sarri non è in discussione e la società continuerà sulla stessa strada, ma domenica pomeriggio col Frosinone serviranno risposte concrete. Sei cambi per Maurizio Sarri rispetto alla sconfitta di Milano, al centro dell'attacco è tornato Scamacca, confermato De Ketelaere nonostante il periodo negativo. L'Ajax ha risposto con un modulo speculare, a fare la differenza è stata l'intensità da parte dei padroni di casa: il forcing ha sfiancato la Dea, schiacciata nella propria metà campo, i ritmi alti hanno portato gli uomini di Sarri a sbagliare di più. L'occasione più nitida del primo tempo è stata sprecata da Marcos Leonardo, il piazzato di prima intenzione è terminato alla destra di Carnesecchi.
Atalanta, crollo nel finaleNel secondo tempo i bergamaschi hanno cercato di giocare più sul nervosismo, con l'obiettivo di dare una scossa a una partita bloccata, in cui gli olandesi hanno cercato ritmi elevati durante tutti i 90'. De Ketelaere non è riuscito a dare le risposte che ci si attendeva dopo un periodo negativo, Sarri ha inserito Samardzic, nel finale anche spazio per Pasalic e Rowe. L'ex Bologna ha sfruttato le corsie esterne, Zalewski non è riuscito però a trovare la porta. Al 42' è arrivata la rete di Arokodare, su un lancio lungo Obric ha sbagliato la lettura, il nigeriano si è ritrovato solo davanti a Carnesecchi, facile il piazzato per il vantaggio. In pieno recupero è arrivato il gran gol di Ouazane che ha chiuso definitivamente il match.
Le altre partite
Il colpo della serata porta la firma del Lugano, che espugna il campo del Getafe con un sorprendente 5-2, confermando l’ottimo momento dopo il successo dell’esordio contro la Stella Rossa. Pokerissimo anche per il Panathinaikos, che travolge 5-1 il Kairat Almaty, prossimo avversario dell’Atalanta, e dà seguito alla vittoria della prima giornata. Larghi successi anche per il Monaco, che supera 3-0 il Friburgo, e per il Twente, che si impone 4-1 sul campo del Lincoln. Netta affermazione pure per il Brann, vittorioso 4-1 in Lituania contro il Kauno Žalgiris. Vincono con autorità anche il Trabzonspor, 2-0 agli Hearts con gol di Salah, e il Braga, che batte 2-0 il Gent. Bene l’Universitatea Craiova, corsara 3-1 ad Andorra contro l’Inter Escaldes, e il Borac Banja Luka, che supera 2-0 il Kups. Tre punti preziosi in trasferta per il St. Truiden, che passa 1-0 in casa del Midtjylland, e per l’Hajduk Spalato, vittorioso con lo stesso punteggio a Thun. Frena invece il Brighton, bloccato sullo 0-0 dal Jablonec. Pareggio spettacolare tra Stella Rossa e Copenaghen, finito 2-2, e con lo stesso punteggio si chiude anche Nordsjælland-CSKA Sofia. Terminano 1-1, infine, Pafos-Riga, Iberia 1999-Mjällby e Aarhus-Egnatia.
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