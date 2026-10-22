Atalanta, altra botta: Sarri affonda a Amsterdam, 2-0 Ajax. Monaco ok, Salah gol con il Trabzonspor

Seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta . Contro l' Ajax i nerazzurri perdono 2-0, decisivi i gol nel finale di Arokodare e Ouazane . Passo falso per gli orobici nella seconda giornata della league phase di Conference League , una gara complicata in cui i lancieri hanno avuto la meglio sia nel possesso palla che nelle occasioni costruite: Sarri non è in discussione e la società continuerà sulla stessa strada, ma domenica pomeriggio col Frosinone serviranno risposte concrete. Sei cambi per Maurizio Sarri rispetto alla sconfitta di Milano, al centro dell'attacco è tornato Scamacca, confermato De Ketelaere nonostante il periodo negativo. L'Ajax ha risposto con un modulo speculare, a fare la differenza è stata l'intensità da parte dei padroni di casa: il forcing ha sfiancato la Dea, schiacciata nella propria metà campo, i ritmi alti hanno portato gli uomini di Sarri a sbagliare di più. L'occasione più nitida del primo tempo è stata sprecata da Marcos Leonardo, il piazzato di prima intenzione è terminato alla destra di Carnesecchi.

Atalanta, crollo nel finale

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Nel secondo tempo i bergamaschi hanno cercato di giocare più sul nervosismo, con l'obiettivo di dare una scossa a una partita bloccata, in cui gli olandesi hanno cercato ritmi elevati durante tutti i 90'. De Ketelaere non è riuscito a dare le risposte che ci si attendeva dopo un periodo negativo, Sarri ha inserito, nel finale anche spazio per Pasalic e. L'ex Bologna ha sfruttato le corsie esterne,non è riuscito però a trovare la porta. Al 42' è arrivata la rete di Arokodare, su un lancio lungo Obric ha sbagliato la lettura, il nigeriano si è ritrovato solo davanti a Carnesecchi, facile il piazzato per il vantaggio. In pieno recupero è arrivato il gran gol di Ouazane che ha chiuso definitivamente il match.

Il colpo della serata porta la firma del Lugano, che espugna il campo del Getafe con un sorprendente 5-2, confermando l’ottimo momento dopo il successo dell’esordio contro la Stella Rossa. Pokerissimo anche per il Panathinaikos, che travolge 5-1 il Kairat Almaty, prossimo avversario dell’Atalanta, e dà seguito alla vittoria della prima giornata. Larghi successi anche per il Monaco, che supera 3-0 il Friburgo, e per il Twente, che si impone 4-1 sul campo del Lincoln. Netta affermazione pure per il Brann, vittorioso 4-1 in Lituania contro il Kauno Žalgiris. Vincono con autorità anche il Trabzonspor, 2-0 agli Hearts con gol di Salah, e il Braga, che batte 2-0 il Gent. Bene l’Universitatea Craiova, corsara 3-1 ad Andorra contro l’Inter Escaldes, e il Borac Banja Luka, che supera 2-0 il Kups. Tre punti preziosi in trasferta per il St. Truiden, che passa 1-0 in casa del Midtjylland, e per l’Hajduk Spalato, vittorioso con lo stesso punteggio a Thun. Frena invece il Brighton, bloccato sullo 0-0 dal Jablonec. Pareggio spettacolare tra Stella Rossa e Copenaghen, finito 2-2, e con lo stesso punteggio si chiude anche Nordsjælland-CSKA Sofia. Terminano 1-1, infine, Pafos-Riga, Iberia 1999-Mjällby e Aarhus-Egnatia.