Sarri: "Atalanta in ritiro? Ecco a cosa è servito". Elmas lo difende così
"Ritiro? L'obiettivo è ricompattarci. Avere dei rapporti stretti tra staff, squadra e società, l'obiettivo è anche quello di stare insieme durante la giornata per crescere ancora più forte: un contesto per ricompattarci". Sono le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League dell'Atalanta contro il Kairat Almat. "In carriera mi era già capitata una situazione simile? Sicuramente no. Ne sono uscito con la coerenza: fa parte del nostro lavoro e delle difficoltà. Ora sono più capace di affrontare queste situazioni. Tengo sempre separato la figura di allenatore e persona. L'aspetto su cui dobbiamo riflettere è cosa sia successo in questi momenti di calo al netto ovviamente delle statistiche dove c'è tanta responsabilità nostra. Serve essere più cattivi. Sono soddisfatto del primo tempo con il Parma, ma dobbiamo comunque lavorare" ha spiegato il tecnico nerazzurro.
Sarri: "Sono contento della squadra"
"Valuteremo sicuramente Scamacca: l'allenamento decisivo per recuperarlo. Giocare tre partite in sei giorni è difficile così come per quanto riguarda i recuperi poi decideremo" ha aggiunto Sarri, che poi ha dichiarato: "Abbiamo fatto degli incontri individuali: poi il resto rimane all'interno dello spogliatoio. Dobbiamo sicuramente ricompattarci sempre di più. Cercare l'idea chiara sull'intenzione dei nostri giocatori, al netto delle valutazioni individuali". Infine, ha concluso: "Io della squadra sono contento perché ho visto delle cose che volevo vedere, al netto della fragilità difensiva. Contro il Parma abbiamo smesso di crederci dopo il primo gol subito e questo non va bene. Ci stiamo sicuramente provando nel reagire. Domani potrebbe essere schierato qualche giovane? Non è il momento favorevole, però tutto dipenderà dalle valutazioni di domani".
Le parole di Elmas
Con Sarri in conferenza stampa anche Eljif Elmas: "Dobbiamo fare di più e fare una grande partita dimostrando ai nostri tifosi che siamo uniti come squadra. Conta di più la testa o la tecnica? Arriviamo in un momento particolare questa partita. Domani affronteremo una squadra difficile cercando di affrontarla nella maniera migliore possibile. Mister Sarri è un grande allenatore, dobbiamo uscire da questo momento difficile". Il calciatore dell'Atalanta ha dichiarato: "In verità sono arrivato da poco tempo. Ci sono tanti leader tra Kolasinac, Ederson, Sportiello e tanti altri. Posso dare il mio contributo alla squadra. Ci sono tanti che stanno qui: servirà sicuramente tempo per diventare leader di questa Atalanta. Ritiro? Abbiamo parlato tutti insieme come gruppo. Serve pensare prima a domani e poi vedremo. La cosa che conterà sarà rialzarsi tutti insieme. Come ho detto prima, volevo lavorare con lui dal primo giorno. Sarri è un grande allenatore, dobbiamo dargli una mano. Non è colpa del mister, bisogna capire che è un momento difficile anche per lui. Serve aiutarlo per iniziare a fare bene: dobbiamo essere uniti e fare le cose giuste".
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