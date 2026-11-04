Sarri: "Atalanta in ritiro? Ecco a cosa è servito". Elmas lo difende così

"Ritiro? L'obiettivo è ricompattarci. Avere dei rapporti stretti tra staff, squadra e società, l'obiettivo è anche quello di stare insieme durante la giornata per crescere ancora più forte: un contesto per ricompattarci". Sono le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League dell'Atalanta contro il Kairat Almat . "In carriera mi era già capitata una situazione simile? Sicuramente no. Ne sono uscito con la coerenza: fa parte del nostro lavoro e delle difficoltà. Ora sono più capace di affrontare queste situazioni. Tengo sempre separato la figura di allenatore e persona. L'aspetto su cui dobbiamo riflettere è cosa sia successo in questi momenti di calo al netto ovviamente delle statistiche dove c'è tanta responsabilità nostra. Serve essere più cattivi. Sono soddisfatto del primo tempo con il Parma , ma dobbiamo comunque lavorare" ha spiegato il tecnico nerazzurro.

Sarri: "Sono contento della squadra"

"Valuteremo sicuramente Scamacca: l'allenamento decisivo per recuperarlo. Giocare tre partite in sei giorni è difficile così come per quanto riguarda i recuperi poi decideremo" ha aggiunto Sarri, che poi ha dichiarato: "Abbiamo fatto degli incontri individuali: poi il resto rimane all'interno dello spogliatoio. Dobbiamo sicuramente ricompattarci sempre di più. Cercare l'idea chiara sull'intenzione dei nostri giocatori, al netto delle valutazioni individuali". Infine, ha concluso: "Io della squadra sono contento perché ho visto delle cose che volevo vedere, al netto della fragilità difensiva. Contro il Parma abbiamo smesso di crederci dopo il primo gol subito e questo non va bene. Ci stiamo sicuramente provando nel reagire. Domani potrebbe essere schierato qualche giovane? Non è il momento favorevole, però tutto dipenderà dalle valutazioni di domani".

Le parole di Elmas

Con Sarri in conferenza stampa anche Eljif Elmas: "Dobbiamo fare di più e fare una grande partita dimostrando ai nostri tifosi che siamo uniti come squadra. Conta di più la testa o la tecnica? Arriviamo in un momento particolare questa partita. Domani affronteremo una squadra difficile cercando di affrontarla nella maniera migliore possibile. Mister Sarri è un grande allenatore, dobbiamo uscire da questo momento difficile". Il calciatore dell'Atalanta ha dichiarato: "In verità sono arrivato da poco tempo. Ci sono tanti leader tra Kolasinac, Ederson, Sportiello e tanti altri. Posso dare il mio contributo alla squadra. Ci sono tanti che stanno qui: servirà sicuramente tempo per diventare leader di questa Atalanta. Ritiro? Abbiamo parlato tutti insieme come gruppo. Serve pensare prima a domani e poi vedremo. La cosa che conterà sarà rialzarsi tutti insieme. Come ho detto prima, volevo lavorare con lui dal primo giorno. Sarri è un grande allenatore, dobbiamo dargli una mano. Non è colpa del mister, bisogna capire che è un momento difficile anche per lui. Serve aiutarlo per iniziare a fare bene: dobbiamo essere uniti e fare le cose giuste".