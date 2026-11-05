Atalanta-Kairat Almaty, probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming

La disfatta contro il Parma nell'ultimo turno di campionato ha convinto la società ad andare in ritiro. Dopo cinque partite consecutive senza vincere e un avvio di campionato peggiore di quello dell'anno scorso con Juric, l'Atalanta è chiamata a reagire, a cominciare dalla sfida di questa sera in casa contro il Kairat Almaty nella terza giornata della League Phase di Conference. La Dea ha vinto la prima partita con il Pafos e perso la seconda con l'Ajax. Dall'altra parte i kazaki hanno conquistato un solo punto in due partite e non vivono neanche loro uno splendido momento di forma: reduci dal pesante 1-5 incassato dal Panathinaikos, hanno appena chiuso il campionato al secondo posto con 2 pareggi di fila, mancando l'aggancio all'Ordabasy che ha vinto il titolo con 3 punti di distacco. Sarri non vuole comunque cali di tensione, visto il momento estremamente delicato della sua squadra e considerando che il Kairat l'anno scorso mise in difficoltà l'Inter in Champions a San Siro, perdendo solo 2-1.