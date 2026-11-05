Atalanta-Kairat Almaty, probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming
La disfatta contro il Parma nell'ultimo turno di campionato ha convinto la società ad andare in ritiro. Dopo cinque partite consecutive senza vincere e un avvio di campionato peggiore di quello dell'anno scorso con Juric, l'Atalanta è chiamata a reagire, a cominciare dalla sfida di questa sera in casa contro il Kairat Almaty nella terza giornata della League Phase di Conference. La Dea ha vinto la prima partita con il Pafos e perso la seconda con l'Ajax. Dall'altra parte i kazaki hanno conquistato un solo punto in due partite e non vivono neanche loro uno splendido momento di forma: reduci dal pesante 1-5 incassato dal Panathinaikos, hanno appena chiuso il campionato al secondo posto con 2 pareggi di fila, mancando l'aggancio all'Ordabasy che ha vinto il titolo con 3 punti di distacco. Sarri non vuole comunque cali di tensione, visto il momento estremamente delicato della sua squadra e considerando che il Kairat l'anno scorso mise in difficoltà l'Inter in Champions a San Siro, perdendo solo 2-1.
Atalanta-Kairat Almaty: dove vederla
La sfida tra Atalanta e Kairat è in programma oggi, 5 novembre, alle ore 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky, e in streaming su NOW. Sarà disponibile anche la visione su Sky Go.
Atalanta-Kairat Almaty: probabili formazioni
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Keteleare, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Zappacosta, Isoa, Levak, Zalewski, Steffanoni, Samardzic, Sulemana, Scamacca. Indisponibili: Bellanova, Gaetano, Hien, Kessie, Kolasinc, Kossounou, Kristensen, Pompei, Raspadori.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baibek, Luis Mata; Mendonca, Oksanen; Mrynskiy, Gual, Tuyakbavev; Edmilson. Allenatore: Urazbakhtin. A disposizione: Kalmurza, Kassabulat, Kurgin, Sadybekov, Birkurmanov, Tashpulatov, Makhametzhan, Jukkola, Abish, Shirobokov, Bekbolat. Indisponibili: Jorginho.
Arbitro: Weinberger. Assistenti: Heidenreich, Kolbitsch. Quarto ufficiale: Ebner. Var: Kijas. Avar: Spurny.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS