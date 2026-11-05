Atalanta, Sarri: "Preso gol stupido. Ci succedono cose strane, ha giocato Obric..."

"Doveva essere la settimana della risalita? Se in un momento in cui hai fuori 14 giocatori questa deve essere la settimana di rilancio, la vedo dura. Oggi avevamo 10 infortunati e quattro giocatori con valutazioni che sconsigliavano l'utilizzo per più di mezz'ora, quindi diventa difficile. Potevamo vincerla sicuramente se non prendevamo un gol stupido, poi dopo la partita si è fatta difficile. Meno male che non abbiamo mollato, perlomeno dal punto di vista della voglia di portare in fondo un risultato positivo". Sono le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo aver pareggiato in Conference League contro il Kairat Almaty . Il tecnico dell' Atalanta , che non vince da sei partite tra campionato ed Europa , ha dichiarato: "Abbiamo fatto fatica: la circolazione della palla è stata piuttosto lenta e abbiamo faticato ad attaccare gli spazi e a giocare contro una squadra chiusa. Però, con tantissime attenuanti, prendiamo questo punto e vediamo di andare a conquistare la qualificazione più avanti, quando staremo meglio sotto tutti i punti di vista".

Sarri: "Così diventa difficile"

Sarri ha poi aggiunto: "Uno si aspetta sempre molto dai propri giocatori. È chiaro che Scamacca è stato fermo e l'ho visto per la prima volta ieri, quindi è anche difficile pretendere molto di più da lui. Poi è indubbio che da qualche altro giocatore mi aspettassi di più, però siamo in un periodo in cui abbiamo disputato otto partite in 23 giorni e purtroppo l'abbiamo fatto sempre con gli stessi giocatori". Infine, il tecnico dei bergamaschi ha spiegato: "Questa rosa è adatta alla mia idea di calcio o è troppo legata al gioco fatto a Bergamo per un decennio? È chiaro che si tratta di una trasformazione che presenta già delle difficoltà di base. In più ci succedono cose strane: stasera dietro ha giocato Obrić, un ragazzo dell'Under 23 che ha esperienza solo in Serie C ed è giovane, anche se ha fatto una buona partita. Abbiamo schierato elementi che si sono allenati poco con noi, come Sulemana che si è fatto male il 2 agosto ed è rientrato solo da quattro o cinque giorni. Diventa difficile perché sono giocatori che non hanno uno storico nemmeno negli allenamenti con me, quindi era già una trasformazione complessa a cui si sono accavallate e accumulate vicende che ce la rendono ancora più difficile. Però penso che stabilire chi sia adatto a giocare in un altro modo e chi no non spetti a questo momento del campionato".