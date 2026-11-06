Scamacca inutile, Sulemana anonimo e Pasalic sciupa: le pagelle di Atalanta-Kairat
BERGAMO - Si allunga a sei la striscia di partite senza vittoria per l'Atalanta. Crisi nera per la Dea di Maurizio Sarri che nel quarto turno della fase campionato di Conference League non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Kairat Almaty alla New Balance Arena. Gli ospiti vanno addirittura avanti con Gual, ma ci pensa Krstovic a ristabilire l'equilibrio all'82'.
Pagella Atalanta
Carnesecchi 6 Almeno due-tre parate a cercar di tenere a galla la Dea.
Idele 6 Unica nota positiva della serata. In campo con voglia e grinta.
Scalvini 5 Stona sulla rete del Kairat, sbava più del dovuto.
Obric 5.5 Co-responsabile sul vantaggio kazako, rimette in mezzo la palla del pari.
Bernasconi 5 Fatica a inseguire Gual sullo 0-1, spinge poco.
Zappacosta (29’ st) 6 Cambia marcia.
Elmas 5.5 Parte a fianco di Pasalic, carbura quando viene mandato a destra sulla trequarti.
Pasalic 5 Soffre in mezzo al campo. Non punge con gli inserimenti, sciupa una buona chance.
Sulemana 4.5 Primo tempo quasi anonimo.
Ederson (1’ st) 5.5 Una girata che impegna Anarbekov e poco altro.
Samardzic 4.5 Poteva essere l’occasione del suo rilancio, non la sfrutta.
De Ketelaere (13’ st) 6 Accende la Dea con un paio di fiammate, fra i pochi a cercare di dare la scossa.
Rowe 5.5 Una serpentina con tiro nei primi minuti, punta l’uomo, ma cala presto.
Zalewski (13’ st) 6.5 Prende parte con costanza agli assalti finali.
Scamacca 4.5 Non è la sua partita, fatica e si prende un giallo evitabile.
Krstovic (22’ st) 6.5 Lotta nell’ultimo quarto e sigla il pari.
All. Sarri 5 Un pari che sa di sconfitta. Si vede qualcosa solo negli ultimi 20 minuti. Troppo poco.
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