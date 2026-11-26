L'Atalanta torna in campo in Conference League . I nerazzurri affronteranno il Borac Banja Luka al Gradski Stadion, nella sfida valida per la quarta giornata della fase a campionato . È un impegno da non sottovalutare per la squadra di Maurizio Sarri , reduce dal pirotecnico 4-4 contro l' Inter in campionato e chiamata a dare continuità al suo cammino europeo. I nerazzurri hanno ottenuto finora 4 punti in Conference dopo una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

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Dove vedere Borac Banja Luka-Atalanta

Borac Banja Luka e Atalanta si affrontano nella quarta giornata della League Phase della Conference League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (206) e Sky Sport (254) e sarà disponibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.

Borac Banja Luka-Atalanta, le probabili formazioni

BORAC BANJA LUKA (4-2-3-1): Jurkas; Celic, Meijers, Sanicanin, Herrera; Esiti, Jojic; Hiros, Deket, Vukovic; Juricic. Allenatore: Marinovic. A disposizione: Shiskovski, Cetkovic, Pascual, Carolina, Rogan, Ridjan, Vranjes, Ogrinec, Djajic, Milak, Romera.

ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Kessié; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sonzogni, Pardel, Kristensen, Obric, Zappacosta, Gaetano, Ederson, Elmas, Samardzic, Sulemana, Raspadori, Scamacca.

ARBITRO: Verboomen (Belgio). ASSISTENTI: Hillaert-Toeback. IV UOMO: Vergoote. VAR: Put. AVAR: De Cremer.