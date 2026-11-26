Colpaccio dell'Atalanta, sotto 2-0 fino all'84' , che esce con un preziosissimo successo - il secondo in quattro incontri stagionali nel super girone di Conference League - per 3-2 in Bosnia-Erzegovina contro il Borac Banja Luka . Padroni di casa che accarezzano a lungo il sogno di una vittoria grazie all'uno-due firmato da Juricic al 22' e Deket al 29'. Sarri, privo degli infortunati Carnesecchi, Hien e Kossounou, nel corso della ripresa getta nella mischia Kessie, Bellanova, Krstovic , De Ketelaere ed Elmas e, complici le espulsioni di Pascual al 75' ed Herrera all'88', confezionano la clamorosa rimonta: i gol portano la firma del bomber montenegrino ex Lecce all'86', Kolasinac al 90' e Zappacosta al 94' .

Tutti i risultati

Pioggia di gol negli altri match di Conference, a partire dai poker dell'Ajax al Thun (4-0), del Brighton al Craiova (4-0), dell'Aarhus a Bergen contro il Brann (1-4) e del Braga al Kups (4-0). Il Monaco si impone 3-2 in Scozia contro l'Hearts, stesso risultato con cui il Nordsjaelland supera il Panathinaikos. Fanno festa anche il Friburgo (2-1 in extremis al Twente), il Kairat Almaty (1-0 al Mjallby), l'Egnatia (2-1 al Lincoln), l'Iberia 1999 (1-0 al Getafe), lo Jablonec (2-0 al Lugano), il Kauno Zalgiris (2-0 al Riga), il Mydtjylland (2-0 in Grecia col Pafos), il St. Truiden (2-0 a Spalato con l'Hajduk) e l'Inter Escaldes (2-0 a un Copenhagen ridotto in 9 nove uomini). Terminano, infine, con il punteggio di 1-1 le sfide tra CSKA Sofia e Trabzonspor e tra Gent e Stella Rossa.