Coppa d'Africa, non solo Lookman: 29 giocatori della A via da metà dicembre

Il torneo si disputerà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio. Chi arriverà sino alla finale salterà sei partite del massimo torneo italiano. E, qualora passasse all'Inter, il nigeriano non giocherebbe nemmeno la Supercoppa di Lega
Xavier Jacobelli
1 min
Coppa d'AfricaLookman
Coppa d'Africa, non solo Lookman: 29 giocatori della A via da metà dicembre © Ansa

Non solo Lookman. È il titolo della lista dei giocatori che, a metà dicembre, dopo la quindicesima giornata in programma nel weekend 13-14, lasceranno la Serie A per rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali impegnate nella Coppa d'Africa (Marocco, 21 dicembre-18 gennaio) Nell'ultima edizione, i convocati provenienti dal massimo torneo italiano risultarono 22, cinque dei quali provenienti dalla Serie B e dalla Serie C. Stavolta, potrebbero esse

