Salah subito decisivo in Coppa d’Africa, l’Egitto vince in rimonta. Anche il Sudafrica ok

Debutto vincente per gli egiziani che battono 2-1 lo Zimbabwe. Sconfitta per l'Angola di Nzola e Luvumbo. Pari tra Mali e Zambia
Salah subito decisivo in Coppa d’Africa, l’Egitto vince in rimonta. Anche il Sudafrica ok© APS

Fra le candidate alla vittoria finale, l'Egitto si presenta con una vittoria sofferta. La prima giornata del gruppo B della Coppa d'Africa, aperta dal 2-1 del Sudafrica sull'Angola, si completa col successo dei Faraoni sullo Zimbabwe per 2-1 ad Agadir. Gli uomini di Hassan vanno sotto al 20', colpiti da Dube, ma nella ripresa arrivano i gol made in Premier League di Marmoush (64') e Salah (91') per il 2-1 finale.

Vince anche il Sudafrica

Buona la prima per il Sudafrica: 2-1 sull'Angola a Marrakech. Bafana Bafana avanti con Appolis al 21', pari di Show al 35', poi Foster al 79' regala ai suoi i primi tre punti nel torneo. Nelle fila angolane in campo il pisano Nzola e il cagliaritano Luvumbo. 1-1 fra Mali e Zambia: Sinayoko rimedia al rigore sbagliato dall'ex atalantino El Bilal Touré ma al 92' Daka firma il pari dello Zambia.

 

Coppa Africa

