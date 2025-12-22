Salah subito decisivo in Coppa d’Africa, l’Egitto vince in rimonta. Anche il Sudafrica ok

Fra le candidate alla vittoria finale, l'Egitto si presenta con una vittoria sofferta. La prima giornata del gruppo B della Coppa d'Africa, aperta dal 2-1 del Sudafrica sull'Angola, si completa col successo dei Faraoni sullo Zimbabwe per 2-1 ad Agadir. Gli uomini di Hassan vanno sotto al 20', colpiti da Dube, ma nella ripresa arrivano i gol made in Premier League di Marmoush (64') e Salah (91') per il 2-1 finale.
Vince anche il Sudafrica
Buona la prima per il Sudafrica: 2-1 sull'Angola a Marrakech. Bafana Bafana avanti con Appolis al 21', pari di Show al 35', poi Foster al 79' regala ai suoi i primi tre punti nel torneo. Nelle fila angolane in campo il pisano Nzola e il cagliaritano Luvumbo. 1-1 fra Mali e Zambia: Sinayoko rimedia al rigore sbagliato dall'ex atalantino El Bilal Touré ma al 92' Daka firma il pari dello Zambia.