Coppa d’Africa, Salah trascina l’Egitto agli ottavi: pari tra Zimbabwe e Angola

Una rete di Mohamed Salah, su rigore, piega il Sudafrica e assicura la vittoria che consente all'Egitto di qualificarsi per primo agli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025. Per i Bafana Bafana, che hanno cercati di pareggiare nel finale di partita, la qualificazione non è comunque compromessa dato l'1-1 tra Angola e Zimbabwe e quindi probabilmente passeranno come secondi nel girone. Salah si è dimostrato ancora una volta decisivo, subendo nel finale del primo tempo un fallo in verità veniale ma sanzionato col penalty dall'arbitro dopo un controllo al Var. L'attaccante del Liverpool non ha sbagliato ma poco dopo l'Egitto è rimasto in dieci per l'espulsione di Hany per doppia ammonizione, evento che ha creato momenti di forte tensione in campo. Nel difendere il vantaggio nella ripresa, i Faraoni hanno avuto grande sostegno da parte del pubblico, che ha riempito lo stadio di Agadir grazie anche alla scelta degli organizzatori di aprire i cancelli gratuitamente pochi minuti dopo il calcio d'inizio. La calca ha raggiunto però livelli pericolosi quando sono stati riempiti tutti i corridoi e anche parti del tetto dell'impianto, per fortuna senza conseguenze.
Pari tra Angola e Zimbabwe: qualificazione ancora in gioco
Si chiude sull'1-1 Angola-Zimbabwe, match che ha aperto la seconda giornata del girone B della Coppa d'Africa in corso in Marocco. Entrambi nel primo tempo i due gol: al 24° Gelson Dala porta in vantaggio gli angolani, poi al 6° minuto di recupero della prima frazione di gioco, il pari zimbabwese con Musona per l'1-1 finale. Primo punto in due partite per entrambe le squadre.
Reti bianche tra Zambia e Comoros
La prima sfida di giornata del Gruppo A si conclude in parità: 0-0 il punteggio finale. La nazionale delle Comore ci prova sin da subito, trovando addirittura il gol del vantaggio al 19° con Maolida, ma il VAR ferma tutto: rete annullata. Entrambe le compagini tentano la conclusione dieci volte, ma nessuna trova lo specchio della porta. Il match terminerà senza alcun gol, con Zambia e Comoros che si accontentano di un punto a testa. In vetta al Gruppo A c'è il Marocco a quota 3 punti - con la partita contro il Mali da disputare -, seguito immediatamente dallo Zambia a 2. Mali e Comoros restano ad un punto, con una qualificazione ancora tutta da decidere.