Coppa d’Africa, Salah trascina l’Egitto agli ottavi: pari tra Zimbabwe e Angola

Una rete di Mohamed Salah, su rigore, piega il Sudafrica e assicura la vittoria che consente all'Egitto di qualificarsi per primo agli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025. Per i Bafana Bafana, che hanno cercati di pareggiare nel finale di partita, la qualificazione non è comunque compromessa dato l'1-1 tra Angola e Zimbabwe e quindi probabilmente passeranno come secondi nel girone. Salah si è dimostrato ancora una volta decisivo, subendo nel finale del primo tempo un fallo in verità veniale ma sanzionato col penalty dall'arbitro dopo un controllo al Var. L'attaccante del Liverpool non ha sbagliato ma poco dopo l'Egitto è rimasto in dieci per l'espulsione di Hany per doppia ammonizione, evento che ha creato momenti di forte tensione in campo. Nel difendere il vantaggio nella ripresa, i Faraoni hanno avuto grande sostegno da parte del pubblico, che ha riempito lo stadio di Agadir grazie anche alla scelta degli organizzatori di aprire i cancelli gratuitamente pochi minuti dopo il calcio d'inizio. La calca ha raggiunto però livelli pericolosi quando sono stati riempiti tutti i corridoi e anche parti del tetto dell'impianto, per fortuna senza conseguenze.