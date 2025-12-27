Coppa d'Africa, Osimhen e Lookman trascinano la Nigeria agli ottavi. Pari tra Senegal e Congo

Partita pirotecnica quella andata in scena tra Nigeria e Tunisia. La nazionale nigeriana inizia subito con il piede giusto portandosi in vantaggio sul finire del primo tempo con l'ex centravanti del Napoli Osimhen. Il secondo tempo per Lookman e compagni inizia bene, con Ndidi che sigla la rete del raddoppio al 50', che porterà poi al gol del rotondo 3-0 firmato proprio dall'attaccante dell'Atalanta al 67'. L'esito del match sembra ormai scontato, ma la Tunisia non molla ed accorcia le distanze prima al 74' con Taibi e poi con Abdi su rigore all'87', senza però riuscire a completare la rimonta. Una vittoria facile tramutatasi in una possibile beffa per la nazionale nigeriana, che riesce a strappare la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa d'Africa, costringendo proprio la Tunisia a conquistarla aritmeticamente nell'ultimo match del Gruppo C contro la Tanzania.
Gruppo C: pari tra Uganda e Tanzania
Pari per 1-1 all'Al Barid Stadium di Rabat tra Uganda e Tanzania, sfida valida per la seconda giornata del girone C di Coppa d'Africa, con le due squadre che conquistano così il loro primo punto nel torneo. Accade tutto nel secondo tempo con il match che si sblocca al 59' con un rigore Msuva, che regala il vantaggio alla Tanzania, poi all'80' il pareggio dell'Uganda grazie a Ikpeazu. Nel finale, al 91', dagli undici metri fallisce Okello, che avrebbe potuto regalare all'Uganda il bottino pieno.
Senegal-Congo finisce in parità, Benin ok
Pareggio per 1-1 nella seconda giornata del gruppo D di Coppa d'Africa tra Senegal e Congo. La gara si sblocca al 61' con il vantaggio congolese con Bakambu, otto minuti dopo - però - arriva il definitivo pareggio di Sadio Manè. Senegal e Congo prime a quota 4, un punto in più rispetto al Benin, vittorioso nel pomeriggio per 1-0 sul fanalino Botswana.