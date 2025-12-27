Coppa d'Africa, Osimhen e Lookman trascinano la Nigeria agli ottavi. Pari tra Senegal e Congo

Partita pirotecnica quella andata in scena tra Nigeria e Tunisia. La nazionale nigeriana inizia subito con il piede giusto portandosi in vantaggio sul finire del primo tempo con l'ex centravanti del Napoli Osimhen. Il secondo tempo per Lookman e compagni inizia bene, con Ndidi che sigla la rete del raddoppio al 50', che porterà poi al gol del rotondo 3-0 firmato proprio dall'attaccante dell'Atalanta al 67'. L'esito del match sembra ormai scontato, ma la Tunisia non molla ed accorcia le distanze prima al 74' con Taibi e poi con Abdi su rigore all'87', senza però riuscire a completare la rimonta. Una vittoria facile tramutatasi in una possibile beffa per la nazionale nigeriana, che riesce a strappare la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa d'Africa, costringendo proprio la Tunisia a conquistarla aritmeticamente nell'ultimo match del Gruppo C contro la Tanzania.