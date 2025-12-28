Guinea Equatoriale ko: autogol Coco decisivo. Mahrez trascina l'Algeria, Costa d’Avorio-Camerun pari

Termina in parità la sfida fra Costa d'Avorio e Camerun valida per la terza giornata di Coppa d'Africa. Al Marrakech Stadium, la selezione di Emerse Fase passa in vantaggio con l'italo-ivoriano Amad Diallo (51') - ex Atalanta e oggi in forza al Manchester United - salvo poi subire l'autorete di Ghislai Konan (56') per il definitivo 1-1. La classifica del girone F vede dunque Costa d'Avorio e Camerun, già reduci dai succesi di misura su Mozambico e Gabon, a quota 4 punti in classifica. Bene l'Algeria di Vlado Petkovic, che grazie al rigore trasformato dall'ex City e Leicester Riyad Mahrez (23') batte il Burkina Faso e sale al comando del girone E a punteggio pieno.