Tris di Nigeria, RD Congo e Senegal: le squadre qualificate agli ottavi della Coppa d'Africa

La corsa alle migliori terze della Coppa d'Africa 2025 si chiude con il verdetto storico della Tanzania, che strappa l'ultimo pass per gli ottavi. Grazie al pareggio per 1-1 contro la Tunisia firmato da Salum, le Taifa Stars superano l'Angola per numero di reti segnate, qualificandosi per la prima volta nella loro storia alla fase ad eliminazione diretta. In dieci dal 56' per l'espulsione del portiere Magoola, viene eliminata l'Uganda, sconfitta 3-1 dalla Nigeria di Osimhen (in campo per 87') e Lookman (che resta in panchina) con gol di Onuachu e doppietta di Onyedika. Verdetti anche dei match disputati in serata: il 3-0 inflitto al Botswana, ultimo nel girone D, non basta alla Repubblica Democratica del Congo per 'strappare' la prima posizione - formalmente ex aequo a 7 punti - al Senegal che, pur in inferiorità numerica per circa 20' per l'espulsione di Koulibaly, regola con il medesimo punteggio il Benin, che chiude terzo. Di seguito il quadro della fase a eliminazione diretta con i primi accoppiamenti ufficiali.
Le squadre qualificate
Gruppo A: Marocco, Mali
Gruppo B: Egitto, Sudafrica
Gruppo C: Nigeria, Tunisia, Tanzania
Gruppo D: Senegal, RD Congo, Benin
Gruppo E: Algeria, Burkina Faso, Sudan (l’ordine tra seconda e terza potrebbe cambiare)
Gruppo F: Camerun, Costa d’Avorio, Mozambico (ordine da definire)