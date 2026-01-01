Caos Gabon! Il Governo sospende la Nazionale: "Erosione del sentimento patriottico"  

MARRAKECH (Marroco) - Il governo del Gabon ha sospeso la nazionale di calcio dopo una prestazione deludente alla Coppa d'Africa e licenziato il suo staff tecnico. Il Gabon non è riuscito a vincere nemmeno una partita nel torneo in corso perdendo in rimonta l'ultimo match contro la Costa d'Avorio per 3-2 . Il ministro dello Sport ad interim del paese, Simplice-Désiré Mamboula , avrebbe dato l'annuncio mercoledì sera alla TV nazionale, senza specificare quando il Gabon avrebbe ripreso a giocare. Ha anche affermato che il governo aveva deciso di rimuovere dalla squadra i giocatori Pierre Émerick Aubameyang e Bruno Ecuélé Manga . Il video della dichiarazione di Mamboula è stato successivamente rimosso dai canali social di Gabon Télévision e nessuna dichiarazione corrispondente è stata pubblicata sul sito web del governo.

Il comunicato

Video rimosso ma poi ecco la nota ufficiale del ministero dei giovani e dello sport dove vengono confermate le decisioni prima citate: "Tenuto conto della prestazione disonorevole delle Pantere durante la Coppa d’Africa, il Governo ha deciso di sciogliere staff tecnico, di sospendere la Nazionale fino a nuovo ordine e l'esclusione di Pierre-Emerick Aubameyang e del capitano Bruno Ecuele Manga. Inoltre il Governo invita la Federazione Gabonese ad assumersi tutte le proprie responsabilità"

La furia del presidente

Aubameyang, il capitano della squadra nonché miglior marcatore in assoluto con 40 gol in 86 presenze, non ha giocato mercoledì nell'ultima partita del girone del Gabon contro la Costa d'Avorio, dopo essere tornato al suo club, il Marsiglia, per un infortunio. I Panthers erano già certi dell'ultimo posto e dell'eliminazione dopo aver perso le prime due partite contro Camerun e Mozambico. Prima dell'ultima partita del girone di mercoledì, il presidente del Gabon, Brice Oligui Nguema, ha criticato la squadra per la sua prestazione in Marocco, attribuendo la causa alla "mancanza di metodo e di risorse". Nguema ha affermato che si sta verificando "una preoccupante erosione del sentimento patriottico nella gestione degli affari sportivi", secondo quanto riportato dall'emittente televisiva Gabon 24. Nguema ha preso il potere con un colpo di stato militare nel 2023.