Tris Senegal al Sudan, decide una doppietta di Gueye. Tunisia ko ai rigori, passa il Mali

Sadio Mané guida il Senegal ai quarti di finale della Coppa d'Africa nella vittoria per 3-1 sul Sudan a Tangeri. Il calciatore africano dell'anno 2019 e 2022 ha inseguito e incalzato, creando occasioni e fornendo assist per i compagni di squadra. Mané ha dato il buon esempio nonostante l'assenza del capitano squalificato Kalidou Koulibaly. L'ex Liverpool ha fornito l'assist al centrocampista Pape Gueye per il primo gol e quello a Ibrahim Mbaye, che hanno suggellato la vittoria. Nel mezzo un altro gol di Gueye. Non basta al Sudan il gol iniziale di Abdallah. I Leoni di Teranga si qualificano per i quarti di finale dove affronteranno una tra Mali e Tunisia, che giocheranno stasera a Casablanca.