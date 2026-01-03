Tuttosport.com
Tris Senegal al Sudan, decide una doppietta di Gueye. Tunisia ko ai rigori, passa il Mali

La nazionale allenata da Pape Thiaw vola ai quarti di finale: in gol anche Mbaye e Abdallah. Tunisini illusi da Chaouat poi il crollo dal dischetto
Tris Senegal al Sudan, decide una doppietta di Gueye. Tunisia ko ai rigori, passa il Mali

Sadio Mané guida il Senegal ai quarti di finale della Coppa d'Africa nella vittoria per 3-1 sul Sudan a Tangeri. Il calciatore africano dell'anno 2019 e 2022 ha inseguito e incalzato, creando occasioni e fornendo assist per i compagni di squadra. Mané ha dato il buon esempio nonostante l'assenza del capitano squalificato Kalidou Koulibaly. L'ex Liverpool ha fornito l'assist al centrocampista Pape Gueye per il primo gol e quello a Ibrahim Mbaye, che hanno suggellato la vittoria. Nel mezzo un altro gol di Gueye. Non basta al Sudan il gol iniziale di Abdallah. I Leoni di Teranga si qualificano per i quarti di finale dove affronteranno una tra Mali e Tunisia, che giocheranno stasera a Casablanca.

Tunisia ko ai rigori

Eliminazione clamorosa per la Tunisia che cade ai calci di rigore contro il Mali. E' proprio il Mali a rimanere in 10 uomini al minuto 26 per il rosso diretto estratto a Coulibaly: la Tunisia ne approfitta solo in chiusura di gara all'86° quando va in vantaggio con Chaouat ma viene recuperata da Sinayoko al 96° su rigore. E saranno proprio i tiri dagli undici metri a condannare i tunisini che sbagliano con Abdi, Achouri e Ben Romdhane.

