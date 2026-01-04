Tuttosport.com
Coppa d'Africa, Marocco-Camerun quarto stellare: fuori Tanzania e Sudafrica

Brahim Diaz ancora decisivo, si rivede Hakimi. I 'Leoni Indomabili' vincono 2-1 con le reti di Tchamadeu e Kofane
1 min
Coppa d'Africa, Marocco-Camerun quarto stellare: fuori Tanzania e Sudafrica© APS

Il Marocco vola ai quarti di finale di Coppa d'Africa, battendo uno a zero la Tanzania a Rabat. I 'Leoni dell'Atlante', che stanno ospitando il torneo, hanno dovuto pazientare in un match sempre in controllo fino al 19' st, quando Brahim Diaz ha calciato col destro battendo un non incolpevole portiere avversario. Per il calciatore ex Milan, ora al Real Madrid, è il quarto gol in quattro partite disputate. Prima da titolare nella manifestazione per Achraf Hakimi, che stava recuperando da un infortunio alla caviglia, autore di un calcio di punizione che ha colpito la traversa. Assente invece il centrocampista Azzedine Ounahi, arrivato allo stadio con le stampelle e il piede sinistro ingessato, senza che la federazione avesse comunicato nulla.

Il Camerun batte il Sudafrica

Venerdì prossimo il Marocco affronterà il Camerun che, all'Al Medina Stadium di Rabat, ha battuto 2-1 il Sudafrica e ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa d'Africa. A decidere il match le reti di Tchamadeu e Kofane, inutile nel finale per gli avversari il guizzo di Makgopa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

