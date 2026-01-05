Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Salah a segno, tris Egitto e quarti di Coppa d'Africa: il Benin si arrende ai supplementari

Ad Agadir i 'Faraoni' si impongono 3-1 e attendono ora la sfida tra Costa d'Avorio e Burkina Faso
1 min
Salah a segno, tris Egitto e quarti di Coppa d'Africa: il Benin si arrende ai supplementari© EPA
AGADIR (Marocco) - L'Egitto batte 3-1 il Benin, dopo i tempi supplementari, negli ottavi di finale di Coppa d'Africa. Ad Agadir, in Marocco, dopo un primo tempo a reti inviolate, vanno avanti i 'Faraoni' con Marwan Attia al 69', ma il Benin trova il pareggio all'83' con Jodel Dossou e trascina la partita all'extra-tima. Qui, dopo 7 minuti Ibrahim riporta in vantaggio l'Egitto; poi, nel recupero dei secondi quindici minuti, Salah in contropiede sigilla il risultato sul 3-1. I 'Faraoni' passano ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente di Costa d'Avorio-Burkina Faso, in programma domani alle ore 20. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS