Salah a segno, tris Egitto e quarti di Coppa d'Africa: il Benin si arrende ai supplementari

AGADIR (Marocco) - L'Egitto batte 3-1 il Benin, dopo i tempi supplementari, negli ottavi di finale di Coppa d'Africa. Ad Agadir, in Marocco, dopo un primo tempo a reti inviolate, vanno avanti i 'Faraoni' con Marwan Attia al 69', ma il Benin trova il pareggio all'83' con Jodel Dossou e trascina la partita all'extra-tima. Qui, dopo 7 minuti Ibrahim riporta in vantaggio l'Egitto; poi, nel recupero dei secondi quindici minuti, Salah in contropiede sigilla il risultato sul 3-1. I 'Faraoni' passano ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente di Costa d'Avorio-Burkina Faso, in programma domani alle ore 20.
