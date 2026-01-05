AGADIR (Marocco) - L'Egitto batte 3-1 il Benin, dopo i tempi supplementari, negli ottavi di finale di Coppa d'Africa. Ad Agadir, in Marocco, dopo un primo tempo a reti inviolate, vanno avanti i 'Faraoni' con Marwan Attia al 69', ma il Benin trova il pareggio all'83' con Jodel Dossou e trascina la partita all'extra-tima. Qui, dopo 7 minuti Ibrahim riporta in vantaggio l'Egitto; poi, nel recupero dei secondi quindici minuti, Salah in contropiede sigilla il risultato sul 3-1. I 'Faraoni' passano ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente di Costa d'Avorio-Burkina Faso, in programma domani alle ore 20.
Poker Nigeria al Mozambico
Prova di forza per la Nigeria a Fes: 4-0 al Mozambico e biglietto staccato per i quarti di finale della Coppa d'Africa. Micidiale l'uno-due firmato da Osimhen e Lookman fra il 20' e il 25', poi a inizio ripresa l'ex Napoli firma la sua doppietta personale e al 75' c'è spazio anche per il timbro di Adams con Lookman in versione assist-man. Le 'Super Eagles' torneranno in campo sabato per affrontare una fra Algeria e Repubblica Democratica del Congo, in campo domani.