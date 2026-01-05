Poker Nigeria al Mozambico

Prova di forza per la Nigeria a Fes: 4-0 al Mozambico e biglietto staccato per i quarti di finale della Coppa d'Africa. Micidiale l'uno-due firmato da Osimhen e Lookman fra il 20' e il 25', poi a inizio ripresa l'ex Napoli firma la sua doppietta personale e al 75' c'è spazio anche per il timbro di Adams con Lookman in versione assist-man. Le 'Super Eagles' torneranno in campo sabato per affrontare una fra Algeria e Repubblica Democratica del Congo, in campo domani.