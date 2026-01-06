Diallo gol e Costa d'Avorio ai quarti di Coppa d'Africa. Algeria avanti ai supplementari

Sarà l'Algeria a contendere alla Nigeria i quarti di finale della Coppa d'Africa 2025. Al Moulay Hassan di Rabat, Luca Zidane e compagni superano la Repubblica Democratica del Congo con il finale di 1-0 deciso ai tempi supplementari da Adil Boulbina (119'). Un successo che consente dunque alla selezione di Vladimir Petkovic di raggiungere le Super Eagles, reduci dal 4-0 sul Mozambico, all'appuntamento del 10 gennaio: il vincitore affronterà una tra Marocco e Camerun.