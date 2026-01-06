Tuttosport.com
Diallo gol e Costa d'Avorio ai quarti di Coppa d'Africa. Algeria avanti ai supplementari

Tris dei campioni in carica che eliminano gli Stalloni di Traore. Zidane e compagni superano in extremis la selezione di Desabre
1 min
Coppa d'Africa
Diallo gol e Costa d'Avorio ai quarti di Coppa d'Africa. Algeria avanti ai supplementari

Sarà l'Algeria a contendere alla Nigeria i quarti di finale della Coppa d'Africa 2025. Al Moulay Hassan di Rabat, Luca Zidane e compagni superano la Repubblica Democratica del Congo con il finale di 1-0 deciso ai tempi supplementari da Adil Boulbina (119'). Un successo che consente dunque alla selezione di Vladimir Petkovic di raggiungere le Super Eagles, reduci dal 4-0 sul Mozambico, all'appuntamento del 10 gennaio: il vincitore affronterà una tra Marocco e Camerun.

Diallo gol: Costa d'Avorio ai quarti

Avanza nel tabellone anche la Costa d'Avorio, che nell'altro quarto di giornata supera il Burkina Faso per YYY: decidono la qualificazione l'italo-ivoriano Amad Diallo (20'), Yan Diomande (32') e Bazoumana Touré (87'). A contendere ai campioni in carica l'accesso alla semifinale di sabato 10 sarà l'Egitto di Momo Salah, uscito vincitore dalla sfida con il Benin, sconfitto con il finale di 3-1: chi vince incrocerà Mali o Senegal. 

Tutte le news di Coppa Africa

