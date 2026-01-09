Ancora Brahim Diaz, Marocco in semifinale. Si qualifica anche il Senegal, decide Ndiaye

Il Marocco non sbaglia un colpo e senza fatica si qualifica per le semifinali di Coppa d'Africa , trascinato ancora da Brahim Diaz . Il talento del Real Madrid firma il vantaggio contro il Camerun al 26° minuto su assist di testa di El Kaabi. Il definitivo raddoppio dei marocchini arriva con il sinistro di Saibari al 74°. In semifinale, la nazionale allenata da Regragui affronterà la vincente tra Algeria e Nigeria .

Senegal ok, decide Ndiaye

Il Senegal è la prima semifinalista della Coppa d'Africa. Ai quarti di finale infatti Koulibaly e compagni hanno battuto 1-0 il Mali, costretto a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione di Bissouma nel recupero del primo tempo. Decisiva la rete dell'attaccante dell'Everton Ndiaye al 27' del primo tempo. In semifinale il Senegal affronterà la vincente di Egitto-Costa d'Avorio.