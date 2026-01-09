Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ancora Brahim Diaz, Marocco in semifinale. Si qualifica anche il Senegal, decide Ndiaye

Nei quarti di Coppa d'Africa, i padroni di casa non sbagliano un colpo trascinati sempre dal fantasista del Real Madrid: in rete anche Saibari. Nell'altro match Mali ko, espulso Bissouma
1 min
Ancora Brahim Diaz, Marocco in semifinale. Si qualifica anche il Senegal, decide Ndiaye© APS

Il Marocco non sbaglia un colpo e senza fatica si qualifica per le semifinali di Coppa d'Africa, trascinato ancora da Brahim Diaz. Il talento del Real Madrid firma il vantaggio contro il Camerun al 26° minuto su assist di testa di El Kaabi. Il definitivo raddoppio dei marocchini arriva con il sinistro di Saibari al 74°. In semifinale, la nazionale allenata da Regragui affronterà la vincente tra Algeria e Nigeria.

Senegal ok, decide Ndiaye

Il Senegal è la prima semifinalista della Coppa d'Africa. Ai quarti di finale infatti Koulibaly e compagni hanno battuto 1-0 il Mali, costretto a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione per doppia ammonizione di Bissouma nel recupero del primo tempo. Decisiva la rete dell'attaccante dell'Everton Ndiaye al 27' del primo tempo. In semifinale il Senegal affronterà la vincente di Egitto-Costa d'Avorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS