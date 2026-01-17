Nigeria-Egitto, il terzo posto ai rigori: sorridono Osimhen e Lookman, delusione Salah

La Nigeria conquista il terzo posto della Coppa d'Africa. La selezione di Ademola Lookman (entrato nel secondo tempo) e Victor Osimhen (rimasto in panchina) si accomoda sul podio della competizione grazie al successo su Momo Salah e compagni, che nell'albo d'oro della competizione guidano la classifica con 7 trionfi: l'ultimo datato 2010. Un successo deciso solamente ai calci di rigore (4-2) con le marcature che sono rimaste bloccate fino alla fine dei tempi supplementari.

Coppa d'Africa: la finale Marocco-Senegal

A contendersi il titolo nella finale in programma alle ore 20 di domenica 17 sul campo del Moulay Abdallah di Rabat, saranno Marocco e Senegal. I padroni di casa hanno raggiunto l'ultimo atto superando la Nigeria ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi supplementari. Mentre Les Lions de la Teranga hanno sconfitto l'Egitto grazie alla rete dell'ex Liverpool Sadio Mané. Entrambe le selezioni vantano una Coppa d'Africa nell'albo d'oro del torneo, con il Marocco che ha trionfato nel 1976 e il Senegal nel 2021.

Coppa d'Africa: l'albo d'oro