Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nigeria-Egitto, il terzo posto ai rigori: sorridono Osimhen e Lookman, delusione Salah

La selezione di Chelle supera la formazione di Hassan aggiudicandosi così la finalina di Coppa d'Africa
2 min
Coppa d'AfricaEgittoNigeria
Nigeria-Egitto, il terzo posto ai rigori: sorridono Osimhen e Lookman, delusione Salah© EPA

La Nigeria conquista il terzo posto della Coppa d'Africa. La selezione di Ademola Lookman (entrato nel secondo tempo) e Victor Osimhen (rimasto in panchina) si accomoda sul podio della competizione grazie al successo su Momo Salah e compagni, che nell'albo d'oro della competizione guidano la classifica con 7 trionfi: l'ultimo datato 2010. Un successo deciso solamente ai calci di rigore (4-2) con le marcature che sono rimaste bloccate fino alla fine dei tempi supplementari.

Coppa d'Africa: la finale Marocco-Senegal

A contendersi il titolo nella finale in programma alle ore 20 di domenica 17 sul campo del Moulay Abdallah di Rabat, saranno Marocco e Senegal. I padroni di casa hanno raggiunto l'ultimo atto superando la Nigeria ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi supplementari. Mentre Les Lions de la Teranga hanno sconfitto l'Egitto grazie alla rete dell'ex Liverpool Sadio Mané. Entrambe le selezioni vantano una Coppa d'Africa nell'albo d'oro del torneo, con il Marocco che ha trionfato nel 1976 e il Senegal nel 2021.

Coppa d'Africa: l'albo d'oro

  • Egitto, 7: 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010
  • Camerun, 5: 1984, 1988, 2000, 2002, 2017
  • Ghana, 4: 1963, 1965, 1978, 1982
  • Nigeria, 3: 1980, 1994, 2013
  • Costa d’Avorio, 3: 1992, 2015, 2023
  • Algeria, 2: 1990, 2019
  • Repubblica Democratica del Congo, 2: 1968, 1974
  • Zambia, 1: 2012
  • Tunisia, 1: 2004
  • Sudan, 1: 1970
  • Senegal, 1: 2021
  • Etiopia, 1: 1962
  • Marocco, 1: 1976
  • Sudafrica, 1: 1996
  • Repubblica del Congo, 1: 1972

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS