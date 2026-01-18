Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Clamoroso: rigore Marocco al 98’, Senegal esce dal campo. Poi torna e Brahim sbaglia il cucchiaio!

Succede di tutto nei minuti di recupero della finale di Coppa d'Africa: l'allenatore Pape Thiaw invita i suoi giocatori ad uscire per poi rientrare e continuare la gara
1 min
Clamoroso: rigore Marocco al 98’, Senegal esce dal campo. Poi torna e Brahim sbaglia il cucchiaio! © EPA

Succede tutto nel finale di gara di Senegal-Marocco: sullo 0-0, al 98° l'arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo ha fischiato un rigore per la squadra di casa, contestatissimo dai giocatori del Senegal. Tanto che l'allenatore Pape Thiaw ha fatto segno ai propri uomini di uscire. L'unico a rimanere in campo é stato Sadio Mané, che ha cercato di convincere i propri compagni a rientrare. Dopo 22 minuti di proteste e attesa, il Marocco si appresta a battere il rigore con Brahim Diaz che sceglie di fare il cucchiaio che finisce direttamente tra le mani di Mendy. Ai tempi supplementari segna subito il Senegal con Gueye che da fuori area sorprende Bono con un sinistro preciso. E' il gol che decide la finale e che regala la seconda Coppa d'Africa della sua storia al Senegal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS