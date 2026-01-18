Clamoroso: rigore Marocco al 98’, Senegal esce dal campo. Poi torna e Brahim sbaglia il cucchiaio!

Succede tutto nel finale di gara di Senegal-Marocco: sullo 0-0, al 98° l'arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo ha fischiato un rigore per la squadra di casa, contestatissimo dai giocatori del Senegal. Tanto che l'allenatore Pape Thiaw ha fatto segno ai propri uomini di uscire. L'unico a rimanere in campo é stato Sadio Mané, che ha cercato di convincere i propri compagni a rientrare. Dopo 22 minuti di proteste e attesa, il Marocco si appresta a battere il rigore con Brahim Diaz che sceglie di fare il cucchiaio che finisce direttamente tra le mani di Mendy. Ai tempi supplementari segna subito il Senegal con Gueye che da fuori area sorprende Bono con un sinistro preciso. E' il gol che decide la finale e che regala la seconda Coppa d'Africa della sua storia al Senegal.