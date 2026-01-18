Senegal trionfa in Coppa d’Africa, Marocco ko: prima la protesta, poi Pape Gueye decisivo ai supplementari

Il Senegal vince la Coppa d'Africa battendo il Marocco dopo i tempi supplementari nella finale disputata allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat. Decisivo un gol del centrocampista Pape Gueye nei primi minuti dell'extra-time, al termine di una partita tesa, spezzettata e carica di episodi, chiusa solo oltre il 120'. La sfida si era trascinata ai supplementari dopo il rigore fallito da Brahim Di­az al 114' (dei tempi regolamentari): il giocatore del Real Madrid aveva tentato il pallonetto, ma Edouard Mendy era rimasto in piedi, neutralizzando il tiro e gelando lo stadio. Un episodio che ha inciso profondamente sull'inerzia della gara. Il tutto dopo un incredibile momento, quando il direttore aveva assegnato il penalty, con il Senegal che aveva deciso di abbandonare il terreno di gioco, per poi rientrare.