Senegal trionfa in Coppa d’Africa, Marocco ko: prima la protesta, poi Pape Gueye decisivo ai supplementari

Il Senegal vince la Coppa d'Africa battendo il Marocco dopo i tempi supplementari nella finale disputata allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat. Decisivo un gol del centrocampista Pape Gueye nei primi minuti dell'extra-time, al termine di una partita tesa, spezzettata e carica di episodi, chiusa solo oltre il 120'. La sfida si era trascinata ai supplementari dopo il rigore fallito da Brahim Diaz al 114' (dei tempi regolamentari): il giocatore del Real Madrid aveva tentato il pallonetto, ma Edouard Mendy era rimasto in piedi, neutralizzando il tiro e gelando lo stadio. Un episodio che ha inciso profondamente sull'inerzia della gara. Il tutto dopo un incredibile momento, quando il direttore aveva assegnato il penalty, con il Senegal che aveva deciso di abbandonare il terreno di gioco, per poi rientrare.
Il gol decisivo di Gueye
Ma tornando alla gara nel tempo supplementare il Senegal, guidato in panchina da Pape Thiaw, ha mostrato maggiore lucidità nella gestione dei momenti chiave, alzando il baricentro e affidandosi all'esperienza dei suoi uomini simbolo, su tutti Sadio Manè. Il Marocco ha provato a reagire spinto dal pubblico di casa, ma ha faticato a ritrovare ordine e precisione dopo il rigore fallito. I Leoni della Teranga avevano raggiunto la finale superando l'Egitto di Salah, mentre i padroni di casa si erano guadagnati l'ultimo atto battendo la Nigeria ai rigori. Con questo successo il Senegal conquista la seconda Coppa d'Africa della sua storia, dopo quella del 2021.