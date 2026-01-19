“Mi scuso con il calcio” e “Scene inaccettabili”: bufera Senegal, ma Mané è da applausi

"Scene inaccettabili": cosi' il presidente della Fifa, Gianni Infantino , ha definito il comportamento dei giocatori del Senegal che nella finale di Coppa d'Africa contro i padroni di casa del Marocco si sono ritirati nei minuti finali per un rigore concesso ai rivali, prima di tornare in campo, terminare la partita e vincerla. Dopo aver fatto i suo complimenti alla nazionale senegalese campione d'Africa e aver ringraziato il Marocco per l'organizzazione del torneo, Infantino ha aggiunto che "purtroppo, abbiamo anche assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni "tifosi", nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusto". "Le brutte scene a cui abbiamo assistito - la conclusione del presidente della Fifa - devono essere condannate e non devono mai più ripetersi. Ribadisco che non hanno posto nel calcio".

Festa e disagi a Torino

Festa e disagi nella serata di ieri nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino, dove centinaia di persone della nutrita comunità senegalese sono scese in strada per celebrare la vittoria del Senegal per 1-0 contro il Marocco, padrone di casa, che ha sancito l'eliminazione dei nordafricani dalla Coppa d'Africa. Il successo è arrivato ai supplementari, al termine di una partita combattuta e ricca di polemiche, grazie a una rete di Pape Gueye. Dopo il triplice fischio, la celebrazione si è concentrata soprattutto lungo corso Giulio Cesare e nelle vie limitrofe, con fumogeni, torce accese, clacson, cori e fuochi d'artificio. Durante i festeggiamenti sono stati fatti esplodere anche petardi: un forte boato ha mandato in frantumi i vetri delle finestre delle scale interne di alcuni palazzi ai civici 50, 52 e 54 di corso Giulio Cesare. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i frammenti di vetro hanno colpito alcune auto parcheggiate sotto gli edifici danneggiati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La festa, con inevitabili disagi alla circolazione e ai mezzi pubblici rimasti bloccati a lungo, si è poi estesa anche al vicino corso Vercelli, colorando per diverse ore il quartiere.

Il ct del Senegal: "Mi scuso con il calcio"

La finale della "vergogna": così è stata definita, dai rivali e diversi media, Marocco-Senegal, finale della Coppa d'Africa giocata ieri a Rabat e divenuta surreale dopo che il Senegal ha ritirato la squadra per un rigore contro in pieno recupero, tranne poi tornare in campo e vincere. "Mi scuso col calcio", ha detto a BeInsport Pepe Thiaw, ct senegalese che ha ordinato ai suoi giocatori di abbandonare il campo dopo la decisione dell'arbitro. La tensione è proseguita anche nel dopo partita: in sala stampa, Thiaw è stato accusato dal rivale Regragui di aver "rovinato l'immagine del calcio africano con un comportamento vergognoso" e non ha potuto concludere la sua conferenza, perché fischiato dai giornalisti marocchini. "Non eravamo d'accordo" con le decisioni dell'arbitro, ha poi spiegato Thiaw, come riporta Bbc online, riferendosi anche all'annullamento di un gol alla sua squadra, prima del rigore al Marocco. "Dopo averci riflettuto, li ho fatti rientrare in campo: si può reagire nella foga del momento. Abbiamo accettato gli errori dell'arbitro. Non avremmo dovuto farlo, ma oramai è fatto e ora ci scusiamo con il calcio". Le immagini tv hanno però mostrato che a spingere i compagni a rientrare è stato in primo luogo Sadio Manè, attaccante ex Liverpool: "Ritirarsi dalla finale sarebbe stata la cosa peggiore per tutto il calcio africano - ha detto, spiegando il perché della sua scelta conytrocorrente - Personalmente, preferisco perdere piuttosto che vedere questo genere di cose accadere al nostro calcio".