Caos Coppa d'Africa, il Senegal rischia il Mondiale! Infantino tuona: "Sanzioni gravi"

Senegal: i provvedimenti per i tifosi

I tifosi senegalesi, poi, hanno causato disordini sugli spalti e hanno provato a invadere il terreno una volta che i giocatori sono tornati in campo. Ciò potrebbe portare a un divieto di trasferta nelle prossime gare e porte chiuse per gli impegni casalinghi dei Leoni della Teranga. Nota a margine: ci sarebbero stati sia in sala conferenza che in mixed zone tafferugli tra i giornalisti senegalesi con quelli marocchini. «Le scene viste a Rabat non devono mai più accadere - ha rincarato la dose Infantino -. La violenza non appartiene al calcio. Qualsiasi comportamento contrario mina la credibilità del nostro sport. Il calcio deve rimanere un simbolo di disciplina e di rispetto». Tutto il contrario di quello che si è visto a Rabat, da una parte e dall’altra.