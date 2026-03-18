Così il Marocco, fedelissimo di Infantino, ha soffiato la Coppa d'Africa al Senegal

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Come ha fatto il Marocco a ribaltare dopo due mesi il verdetto della Coppa d'Africa, soffiandola al Senegal che il 18 gennaio scorso l'aveva vinta sul campo, al termine di una tra le più folli finali dell'intera storia del calcio internazionale? Per capirlo, bisogna addentrarsi nei meandri nemmeno tanto reconditi di una decision
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