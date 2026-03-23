"Infantino, vuoi la Coppa d'Africa? Vieni a prenderla a Dakar, ma non te la daremo mai"

Il presidente del Senegal, Faye, cambia l'immagine del profilo Facebook: alle sue spalle c'è il trofeo che la confederazione africana ha assegnato a tavolino al Marocco. Valanga di like e di commenti a sostegno. La battaglia davanti al Tas è appena cominciata