"Infantino, vuoi la Coppa d'Africa? Vieni a prenderla a Dakar, ma non te la daremo mai"

Hai già un abbonamento? Accedi
Senza didascalia, no caption, sans légende. Non ne ha bisogno l'immagine che ha scelto su Facebook per illustrare il proprio profilo il signor Bassirou Diomaye Faye, 46 anni il 25 marzo, quinto e più giovane presidente del Senegal, in carica dal 2 aprile 2024. L'istantanea lo ritrae alla scrivania del suo ufficio: a sinistra, la bandiera del Senegal; alle sue spalle, la Coppa d'Africa vinta a Rabat il 18 gennaio scorso daila Nazionale del ct Pape Thiaw
Abbonati per continuare a leggere