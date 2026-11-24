Il Senegal torna campione d'Africa. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti riassegnato all'unanimità la contestata Coppa del 2025, ribaltando la decisione che aveva attribuito al Marocco il trofeo a tavolino. Il 17 marzo, la commissione d'appello della Confederazione Africana di Calcio aveva revocato il titolo al Senegal, assegnandolo al Marocco, dopo una finale segnata da incidenti ma comunque terminata. Il Senegal a sua volta aveva presentato ricorso al Tas che, a più di dieci mesi dalla finale, ha ritenendo che l'arbitro non avesse commesso alcun errore nell'ordinare la ripresa del gioco dopo gli incidenti.